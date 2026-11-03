Simeone se desvive en elogios para Obed Vargas, pero lo mantiene condenado a la banca

Su única aparición ocurrió el pasado 20 de octubre, cuando ingresó al minuto 78 en el partido contra el Stuttgart. Desde entonces, el mexicano continúa esperando una nueva oportunidad.

Los números hablan por sí solos: Obed acumula apenas 12 minutos de participación en la campaña 2026-27 , todos en la Champions League, y después de 11 jornadas de LaLiga todavía no ha disputado un solo minuto en el campeonato español.

La situación comienza a llamar la atención entre los aficionados mexicanos y seguidores del Atlético de Madrid. El futbolista de 21 años llegó al conjunto rojiblanco con la ilusión de consolidarse en el futbol europeo, pero su segunda temporada con el equipo está siendo mucho más complicada de lo esperado.

Diego Simeone tiene buenas palabras para Obed Vargas, reconoce su profesionalismo, destaca su entusiasmo y hasta lo pone como ejemplo de comportamiento dentro del vestidor. Sin embargo, hay algo que no cambia: el técnico argentino sigue sin darle oportunidades al mediocampista mexicano .

EL CHOLO LO ELOGIA, PERO NO LO UTILIZA

Ante los cuestionamientos por la ausencia del mexicano, Simeone habló sobre su situación en la conferencia de prensa previa al encuentro de Champions League contra el Bayern Múnich.

Lejos de criticarlo, el entrenador argentino se desvivió en elogios hacia el futbolista, al destacar su actitud y la manera en que se comporta dentro del grupo.

“Es un chico que está trabajando muy bien. Que tiene mucho entusiasmo, tiene mucha ilusión. Obviamente muy comprometido con todo lo que hace. Un comportamiento ejemplar con los compañeros”, expresó el Cholo.

Pero las buenas palabras no significan que Vargas esté cerca de recibir una oportunidad. El propio Simeone dejó claro que el mexicano tiene una competencia complicada por un lugar en el mediocampo y que debe demostrar en los entrenamientos que merece jugar.

“Nosotros los entrenadores estamos esperando siempre ver en los entrenamientos cosas que digan: ‘Joder, este tiene que jugar porque lo está haciendo todo bien’”, explicó.

En otras palabras, Simeone reconoce que Obed cumple con su trabajo, tiene buena actitud y está comprometido, pero todavía no encuentra razones suficientes para darle minutos. Una situación que resulta contradictoria para un jugador que necesita actividad para continuar con su desarrollo.

UNA COMPETENCIA QUE NO LE DEJA ESPACIO

El problema para Vargas está en la cantidad de futbolistas que tiene el Atlético para ocupar la zona del mediocampo.

Simeone mencionó entre sus opciones a Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Koke, Morten Hjulmand, Marcos Llorente y Rodrigo Mendoza, jugadores que actualmente compiten por los mismos espacios.

El técnico argentino ha preferido confiar en futbolistas con mayor recorrido o que, por el momento, le ofrecen mejores respuestas dentro de su esquema.

Obed llegó en febrero de 2026 procedente del Seattle Sounders de la MLS. Su primera etapa con el Atlético dejó algunos destellos interesantes y terminó con 12 apariciones y alrededor de 740 minutos, una participación que alimentó las expectativas sobre su crecimiento.

Incluso durante la pretemporada consiguió llamar la atención con un gol frente al Getafe, pero el inicio del nuevo campeonato terminó por devolverlo a un papel secundario.

¿UNA SALIDA EN EL MERCADO DE INVIERNO?

La falta de oportunidades también revive la posibilidad de que el mexicano tenga que buscar otro destino para recuperar continuidad.

Durante el pasado mercado de verano se habló de posibles movimientos hacia equipos como Alavés, Getafe y Sevilla, pero finalmente permaneció en la plantilla rojiblanca.

Ahora, con el campeonato avanzado y sin señales de que su situación vaya a cambiar, una cesión podría convertirse en una alternativa para que no pase otra temporada viendo los partidos desde la banca.

Por lo pronto, Obed tendrá que seguir trabajando y esperar que Simeone transforme sus elogios en oportunidades reales. Porque de poco sirve que el entrenador destaque su entusiasmo, compromiso y comportamiento ejemplar si después no encuentra espacio para utilizarlo.

El Cholo habla bien del mexicano, pero sus decisiones cuentan otra historia: Obed Vargas sigue esperando una oportunidad que, por ahora, no llega.