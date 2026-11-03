¡Se arma el dueto! Becky G acompañará a Karol G en Monterrey

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    ¡Se arma el dueto! Becky G acompañará a Karol G en Monterrey
    Cita. Becky G y Karol G volverán a unir sus voces en el escenario, esta vez ante el público regiomontano. FOTO: INTERNET

La intérprete de ‘MAMIII’ se reencontrará con ‘La Bichota’ sobre el escenario regiomontano; ambas artistas ya habían compartido micrófono en Coachella

Una verdadera sorpresa se llevaron los fanáticos de Karol G luego de que la estrella musical anunciara que Becky G la acompañará durante sus tres presentaciones en Monterrey, como parte de su paso por México con el ‘Viajando por el Mundo Tropitour’.

La cantante texana ya había compartido escenario con ‘La Bichota’ en la pasada edición de Coachella, en California, por lo que esta unión es especial para ambas artistas latinas, quienes también colaboraron en la exitosa canción ‘MAMIII’, que lanzaron en 2022.

La noticia se confirmó a través del perfil de la empresa OCESA, desde donde también se informó que quedan los últimos boletos disponibles. “¡Becky G llega como invitada especial de Karol G para el Viajando por el Mundo Tropitour en Monterrey!”, escribió la empresa de conciertos en sus redes sociales.

¿QUÉ PASÓ CON KAROL G?

La intérprete de ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ llega con seis presentaciones a México, luego de que en 2024 conquistara a la audiencia con los espectáculos de su gira internacional ‘Mañana Será Bonito Tour’.

Este lunes, la colombiana aterrizó en un hangar privado del Aeropuerto Internacional de Toluca. Aunque su encuentro con los reporteros fue breve, desde que descendió del avión saludó a las cámaras que aguardaban su llegada.

“Estoy muy emocionada. Creo que son ya casi tres años que no veníamos a Latinoamérica y mi corazón se quiere salir”, expresó.

SUS CONCIERTOS

También habló de las modificaciones que tendrá su espectáculo para esta nueva etapa de su gira mundial, con la que tiene planeado visitar 20 países, aunque prefirió no profundizar en los detalles.

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Sus fans especulan y piden en redes sociales que el invitado de la estrella para sus presentaciones en la Ciudad de México sea Marco Antonio Solís, con quien tiene el exitoso dueto ‘Coleccionando Heridas’.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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