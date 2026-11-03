Saltillo: tras discusión entre vecinos, lesiona a hombre con una navaja en Cerro del Pueblo

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    Saltillo: tras discusión entre vecinos, lesiona a hombre con una navaja en Cerro del Pueblo
    La agresión fue reportada en el cruce de División del Norte y Las Lomas. ULISES MARTÍNEZ

La víctima presentó sangrado y requirió atención de emergencia; familiares del presunto agresor acudieron al sitio tras el altercado

Un hombre de 32 años resultó herido con un arma blanca durante una agresión presuntamente cometida por su vecino, identificado como Ricardo ¨N¨, alias “Ricky”, en la colonia Cerro del Pueblo, en Saltillo.

La víctima fue identificada como Salvador ¨N¨, quien presentó una lesión cerca del cuello que le provocó sangrado, por lo que se solicitó la intervención de los servicios de emergencia.

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$!El afectado presentó una lesión cerca del cuello.
El afectado presentó una lesión cerca del cuello. ULISES MARTÍNEZ

El reporte se recibió en el cruce de las calles División del Norte y Las Lomas, donde una mujer informó que su vecino se encontraba agresivo y que momentos antes había intentado atacarla.

De acuerdo con la versión de la reportante, el hombre utilizó una navaja para agredir a Salvador ¨N¨ y posteriormente se retiró del lugar. Al momento de los hechos, vestía una camisa blanca y pantalón de mezclilla.

$!Familiares del señalado acudieron al lugar después del incidente.
Familiares del señalado acudieron al lugar después del incidente. ULISES MARTÍNEZ

Minutos después llegó una mujer que se identificó como hermana del señalado, quien explicó que Ricardo era paciente de una institución psiquiátrica y pidió a los afectados que no lo agredieran.

La situación derivó en una discusión entre ambas partes. Los afectados le solicitaron a la familiar que se hiciera cargo de él y tomara medidas para evitar que ocurrieran nuevamente este tipo de situaciones.

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