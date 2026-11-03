Regresa ‘Qué Comer Restaurant Week’ a Saltillo: conoce quién ofrece menús especiales desde $99
Durante días, los comensales podrán visitar sus lugares favoritos o pedir a domicilio a través de Uber Eats con promociones exclusivas para todos los presupuestos
“Durante 7 días tendrás la oportunidad de conocer nuevos lugares, regresar a tus favoritos y visitar restaurantes que normalmente no visitas”: bajo esta dinámica, una nueva edición de ‘Qué Comer Restaurant Week’ ha llegado para establecerse en Saltillo del 2 al 8 de noviembre.
Parte de esta gran fiesta gastronómica son los precios especiales que aplican a productos seleccionados y menús completos, ya sea para disfrutar de una comida en familia o con amistades.
Es importante destacar que la campaña se realiza junto a Uber Eats, lo que permite disfrutar de las promociones desde cualquier punto, o bien, acudir directamente a los establecimientos.
DE $99 A $549: ESTO ES LO QUE OFRECE ‘QUÉ COMER RESTAURANT WEEK’
Conoce a detalle qué opciones puedes obtener de acuerdo con tu presupuesto:
POR $99: La oferta incluye opciones como croissants, paninis y café, hasta tostadas, tacos y hamburguesas, sin dejar fuera postres, helados y antojitos.
* Acapulco Caguamas
* Bruno’s
* Casa Lé
* Helena Café
* Junco
* La Michoacana Deluxe
* La Milpita
* Los de Mano Negra
* Lulo
* Morita
POR $159: Por este precio, puedes acceder a variados paquetes que incluyen boneless, papas, alitas, tacos, pollo frito o pizza. Estos son algunos de los locales que integran esta categoría:
* Ala Chicken Wings
* Birria Guadalajara
* Broly
* Church’s
* Delicatto Bistro
* Don Tiburcio
* El Fogón
* El Toreado Saltillo
* Fries n Fries
* Gorditas Concordia
POR $249: Por este precio, se pueden obtener platillos fuertes y más elaborados en paquetes que incluyen postres o bebidas que van más allá de las aguas frescas. Algunos de los restaurantes son:
* Aroma Pan
* Bronch
* Café Bonbari
* Casa Juárez
* Casa Nimbo
* Chicken To Go
* Costeñito
* Don Porfirio
* Eddy’s Burger
* Epazote
POR $349: Dentro de este rango de precios, los menús pueden ser sencillos, pero también hay opciones que incluyen una comida de hasta tres tiempos:
* El Caramelo
* El Clásico Tacos
* Gorditas Concordia
* La Canasta
* Los Valdez
* Matsumoto
* Matsuri Ramen
* Puerto 41
* Satas Mediterranean
* Tovirks
POR $449: Aquí se encuentran propuestas con algunas de las especialidades que ofrecen ciertos restaurantes, que van desde rollos de sushi hasta hamburguesas, mariscos y ramen:
* Akari
* Álamo
* Crudo
* Matsuri Izakaya
* Sr Conejo
* Vía Napoli
POR $549: Finalmente, aquí se encuentran opciones de comidas elaboradas a base de salmón, cortes de carne y pasta, entre otros elementos:
* Caprivi
* Copper Steakhouse
* Don Artemio
* El Feligrez
* Lulú Cocina y Vino
* Ruja by Lulú
* Salazul
* Shot & Shot
* Sugoi
Para conocer los menús completos y las extensas listas de restaurantes participantes en el ‘Qué Comer Restaurant Week’, VMás te recomienda consultar la página web de la campaña (quecomerweek.com), donde también encontrarás la ubicación exacta del local que desees visitar.
¿TU RESTAURANTE FAVORITO AÚN NO ESTÁ EN UBER EATS?
Al ser una campaña gastronómica en conjunto con la aplicación Uber Eats, ‘Qué Comer Restaurant Week’ ofrece la posibilidad de integrar tu establecimiento favorito a la plataforma, para que así puedas acceder a sus promociones desde casa.
Entre los beneficios que esto puede representar destacan:
1. Llegar a más clientes a través de delivery.
2. Ampliar el alcance de las promociones de ‘Qué Comer Restaurant Week’.
3. Participar en las dinámicas especiales de la semana.
4. Recibir información y acompañamiento para darse de alta.