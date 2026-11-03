Regresa ‘Qué Comer Restaurant Week’ a Saltillo: conoce quién ofrece menús especiales desde $99

“Durante 7 días tendrás la oportunidad de conocer nuevos lugares, regresar a tus favoritos y visitar restaurantes que normalmente no visitas”: bajo esta dinámica, una nueva edición de ‘Qué Comer Restaurant Week’ ha llegado para establecerse en Saltillo del 2 al 8 de noviembre. Parte de esta gran fiesta gastronómica son los precios especiales que aplican a productos seleccionados y menús completos, ya sea para disfrutar de una comida en familia o con amistades.

Es importante destacar que la campaña se realiza junto a Uber Eats, lo que permite disfrutar de las promociones desde cualquier punto, o bien, acudir directamente a los establecimientos. DE $99 A $549: ESTO ES LO QUE OFRECE ‘QUÉ COMER RESTAURANT WEEK’ Conoce a detalle qué opciones puedes obtener de acuerdo con tu presupuesto: POR $99: La oferta incluye opciones como croissants, paninis y café, hasta tostadas, tacos y hamburguesas, sin dejar fuera postres, helados y antojitos. * Acapulco Caguamas * Bruno’s * Casa Lé * Helena Café * Junco * La Michoacana Deluxe * La Milpita * Los de Mano Negra * Lulo * Morita

POR $159: Por este precio, puedes acceder a variados paquetes que incluyen boneless, papas, alitas, tacos, pollo frito o pizza. Estos son algunos de los locales que integran esta categoría: * Ala Chicken Wings * Birria Guadalajara * Broly * Church’s * Delicatto Bistro * Don Tiburcio * El Fogón * El Toreado Saltillo * Fries n Fries * Gorditas Concordia

POR $249: Por este precio, se pueden obtener platillos fuertes y más elaborados en paquetes que incluyen postres o bebidas que van más allá de las aguas frescas. Algunos de los restaurantes son: * Aroma Pan * Bronch * Café Bonbari * Casa Juárez * Casa Nimbo * Chicken To Go * Costeñito * Don Porfirio * Eddy’s Burger * Epazote

POR $349: Dentro de este rango de precios, los menús pueden ser sencillos, pero también hay opciones que incluyen una comida de hasta tres tiempos: * El Caramelo * El Clásico Tacos * Gorditas Concordia * La Canasta * Los Valdez * Matsumoto * Matsuri Ramen * Puerto 41 * Satas Mediterranean * Tovirks

POR $449: Aquí se encuentran propuestas con algunas de las especialidades que ofrecen ciertos restaurantes, que van desde rollos de sushi hasta hamburguesas, mariscos y ramen: * Akari * Álamo * Crudo * Matsuri Izakaya * Sr Conejo * Vía Napoli

POR $549: Finalmente, aquí se encuentran opciones de comidas elaboradas a base de salmón, cortes de carne y pasta, entre otros elementos: * Caprivi * Copper Steakhouse * Don Artemio * El Feligrez * Lulú Cocina y Vino * Ruja by Lulú * Salazul * Shot & Shot * Sugoi