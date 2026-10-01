Adolescente resulta herido en Parras por arma blanca; Pronnif en alerta busca a familiares

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Una agresión entre adolescentes de 13 años, en la que presuntamente se utilizó un arma blanca, motivó la intervención de la Procuraduría para Niñas, Niños y la Familia (Pronnif) en Parras, Coahuila, que buscará a los familiares para conocer lo ocurrido y brindar acompañamiento. El incidente fue reportado la noche del miércoles 30 de septiembre cerca de una cancha de la colonia Quintas del Valle, en el Pueblo Mágico. La información preliminar señala que el adolescente lesionado se desplazó después hasta la plaza del sector, donde paramédicos de Cruz Roja atendieron una herida en la región lumbar, descrita inicialmente como leve.

Dulce Alvarado, procuradora municipal, informó que la dependencia tuvo conocimiento formal del caso este jueves. Hasta el momento de sus declaraciones, las familias no habían acudido directamente a la institución, por lo que se contemplaba emitir citatorios para escuchar a ambas partes. “Esto pudo haber terminado en una tragedia”, advirtió la funcionaria. Señaló que la portación y el uso de un arma blanca constituyen una alerta que debe atenderse, por las consecuencias que una agresión puede provocar en cuestión de segundos. Alvarado explicó que corresponde al primer respondiente canalizar estos hechos ante las autoridades competentes. La intervención de Pronnif, añadió, consiste en proporcionar acompañamiento y protección a los adolescentes involucrados. Entre las acciones planteadas está la valoración psicológica, con el propósito de identificar factores relacionados con las conductas violentas y determinar la atención necesaria. El seguimiento buscará prevenir nuevos enfrentamientos.

La procuradora pidió a madres y padres mantener comunicación con sus hijos, conocer sus actividades y atender los cambios de conducta antes de que los conflictos escalen. La comparecencia de los familiares permitirá a la dependencia recabar sus versiones y definir las medidas de acompañamiento. La información disponible no precisa qué originó la agresión ni incluye un diagnóstico médico definitivo.