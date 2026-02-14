Adolescente termina lesionado tras derrapar en su moto en la colonia La Minita de Saltillo

Un motociclista adolescente resultó con diversas lesiones en el rostro luego de derrapar cuando circulaba por calles de la colonia La Minita, al poniente de Saltillo, presuntamente tras intentar esquivar un transporte de personal.

El accidente se registró alrededor de las 23:15 horas, cuando el conductor, identificado como Luis Jasiel, de 16 años, transitaba sobre la calle General Pedro Ampudia con dirección de norte a sur y, al llegar al cruce con Juan N. Méndez, habría realizado una maniobra evasiva ante la presencia de un transporte que circulaba en sentido contrario, lo que provocó que perdiera el control.

