Adolescente termina lesionado tras derrapar en su moto en la colonia La Minita de Saltillo

Saltillo
/ 14 febrero 2026
    La motocicleta quedó proyectada hacia el lado opuesto de la vialidad, mientras el menor permanecía lesionado sobre la banqueta. MARTÍN ROJAS

Un motociclista adolescente resultó con diversas lesiones en el rostro luego de derrapar cuando circulaba por calles de la colonia La Minita, al poniente de Saltillo, presuntamente tras intentar esquivar un transporte de personal.

El accidente se registró alrededor de las 23:15 horas, cuando el conductor, identificado como Luis Jasiel, de 16 años, transitaba sobre la calle General Pedro Ampudia con dirección de norte a sur y, al llegar al cruce con Juan N. Méndez, habría realizado una maniobra evasiva ante la presencia de un transporte que circulaba en sentido contrario, lo que provocó que perdiera el control.

$!El adolescente derrapó cerca de 30 metros tras perder el control de la motocicleta en calles de la colonia La Minita.
El adolescente derrapó cerca de 30 metros tras perder el control de la motocicleta en calles de la colonia La Minita. MARTÍN ROJAS

Tras la maniobra, el adolescente derrapó aproximadamente 30 metros sobre la carpeta asfáltica. Debido a que no portaba casco de seguridad, sufrió lesiones visibles en el rostro al impactarse contra el pavimento, quedando tendido sobre la banqueta, mientras que la motocicleta salió proyectada hacia el lado opuesto de la vialidad.

Testigos de lo ocurrido realizaron el reporte al número de emergencias 911, lo que movilizó a elementos de Tránsito Municipal, quienes acudieron para tomar conocimiento del percance y abanderar el área.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al motociclista y posteriormente lo trasladaron al Hospital General para su valoración médica.

$!Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al menor al Hospital General luego de que sufriera lesiones en el rostro al no portar casco de seguridad.
Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al menor al Hospital General luego de que sufriera lesiones en el rostro al no portar casco de seguridad. MARTÍN ROJAS

Familiares señalaron que no era la primera ocasión que Luis Jasiel sufría un accidente en motocicleta, ya que días antes también habría derrapado, aunque en aquella ocasión sí portaba casco de seguridad.

Finalmente, la motocicleta fue retirada del lugar con el apoyo de una grúa y el caso fue turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.

