Adulto mayor es atacado a golpes por taxista, en Saltillo

Un hombre de la tercera edad fue agredido a golpes por un taxista y tuvo que ser trasladado a la Clínica 82 del IMSS, donde fue reportado con múltiples fracturas.

Francisco N. circulaba a bordo de su camioneta Chevrolet sobre el bulevar Otilio González. Al llegar a la altura de la colonia San Vicente, aparentemente sostuvo un conflicto vial con un taxista que circulaba por el mismo bulevar.

El trabajador del volante descendió de su vehículo y, aprovechando que el conductor de la camioneta aún se encontraba a bordo, comenzó a golpearlo en el rostro.

Cuando el afectado descendió de la camioneta, fue derribado a empujones, mientras el taxista continuaba con la agresión, aprovechando la desventaja de la víctima.