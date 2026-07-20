Adulto mayor es atacado a golpes por taxista, en Saltillo

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Saltillo
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    Adulto mayor es atacado a golpes por taxista, en Saltillo
    La víctima fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja.
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Todo fue por un conflicto vial en la colonia San Vicente

Un hombre de la tercera edad fue agredido a golpes por un taxista y tuvo que ser trasladado a la Clínica 82 del IMSS, donde fue reportado con múltiples fracturas.

Francisco N. circulaba a bordo de su camioneta Chevrolet sobre el bulevar Otilio González. Al llegar a la altura de la colonia San Vicente, aparentemente sostuvo un conflicto vial con un taxista que circulaba por el mismo bulevar.

El trabajador del volante descendió de su vehículo y, aprovechando que el conductor de la camioneta aún se encontraba a bordo, comenzó a golpearlo en el rostro.

Cuando el afectado descendió de la camioneta, fue derribado a empujones, mientras el taxista continuaba con la agresión, aprovechando la desventaja de la víctima.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-reforzara-vigilancia-con-drones-durante-vacaciones-patrullaran-avenidas-principales-AD22305243

Presuntamente, el agresor portaba una manopla, con la que le provocó diversas lesiones, entre ellas heridas en el labio. Habitantes del sector acudieron en auxilio del afectado y solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias 911.

Mientras las autoridades se trasladaban al lugar, el presunto responsable aprovechó la situación para huir.

Ahora, el afectado deberá interponer una denuncia formal en contra de quien resulte responsable por el delito de lesiones, mientras las autoridades correspondientes realizan las investigaciones para esclarecer los hechos.

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