Saltillo reforzará vigilancia con drones durante vacaciones; patrullarán avenidas principales

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    Saltillo reforzará vigilancia con drones durante vacaciones; patrullarán avenidas principales
    Miguel Ángel Garza Félix llamó a la ciudadanía a tomar medidas preventivas para evitar robos mientras permanece fuera de la ciudad. SERGIO SOTO

La ciudad registra una reducción del 58 por ciento en los robos de alto impacto, informó la Comisaría de Seguridad

Como parte del operativo de seguridad para el periodo vacacional de verano, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo reforzará la vigilancia mediante patrullajes con drones en avenidas principales de la ciudad, además de incrementar la supervisión en colonias y fraccionamientos.

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El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que la estrategia fue acordada durante la reunión operativa semanal con los mandos de la corporación, en la que se giró la instrucción de que todos los agrupamientos de la Comisaría permanezcan atentos durante este periodo vacacional.

Además de la vigilancia aérea, explicó que habrá supervisión en fraccionamientos abiertos y cerrados de la ciudad, debido a que durante estas fechas muchas personas salen de viaje.

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La Policía Municipal busca obtener la acreditación internacional CALEA tras cumplir con 150 estándares de evaluación. CORTESÍA

Garza Félix indicó que en esta temporada también suele llegar a la ciudad gente proveniente de otros estados de la República dedicada a cometer distintos delitos, por lo que llamó a la ciudadanía a tomar precauciones. Entre las recomendaciones emitidas, pidió a quienes saldrán de vacaciones encargar sus domicilios a vecinos o familiares de confianza, evitar publicar en redes sociales que estarán fuera de la ciudad y verificar el estado de cerraduras, puertas y ventanas para prevenir robos. Asimismo, exhortó a revisar las condiciones mecánicas de los vehículos antes de salir a carretera, con el fin de prevenir accidentes automovilísticos.

REPORTA BAJA EN ROBOS DE ALTO IMPACTO

El comisionado informó que, de acuerdo con los datos presentados en la más reciente reunión de seguridad, Saltillo registra una reducción del 58 por ciento en los robos de alto impacto. Atribuyó estos resultados a la coordinación entre la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina.

“Lo que pasa aquí en la ciudad, a todo se le da seguimiento, no se dejan cosas sueltas”, expresó.

Añadió que, como parte de esa coordinación, en algunos casos la autoridad ha acudido a otros estados de la República para detener a personas que presuntamente cometieron delitos en Saltillo.

BUSCA POLICÍA MUNICIPAL ACREDITACIÓN INTERNACIONAL

Garza Félix informó que viajará junto con el gerente de acreditación y la directora de la Academia de Policía al estado de Nebraska, en Estados Unidos, para comparecer ante la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA), como parte del proceso de acreditación de la Policía Municipal. Explicó que el procedimiento inició hace aproximadamente un año y medio e incluyó una autoevaluación y una auditoría realizada por evaluadores externos.

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“Si nos acreditamos, el sábado nos estarían entregando en Nebraska el reconocimiento”, indicó.

El comisionado señaló que esta sería la primera ocasión en que la Policía Municipal de Saltillo obtiene esta acreditación y explicó que el proceso implicó cumplir con 150 estándares aplicables a la corporación para documentar sus procesos y protocolos de actuación.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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