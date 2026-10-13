Adulto mayor sufre caída y termina lesionado, en Saltillo

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    Adulto mayor sufre caída y termina lesionado, en Saltillo
    Los paramédicos acudieron al lugar.

El afectado fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado para su atención

Francisco Flores Montañez, de 69 años, sufrió una caída que le provocó una herida en el cráneo cuando salió de su domicilio con la intención de consumir bebidas alcohólicas con vecinos de su colonia.

El incidente movilizó a paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudieron para brindarle atención y confirmaron que el adulto mayor presentaba una herida profunda en la parte posterior de la cabeza.

El afectado mencionó que había salido de su vivienda, ubicada en la calle Armillita, en la colonia Topochico, mientras su esposa se encontraba ocupada preparando la cena.

De acuerdo con su relato, tenía la intención de reunirse con vecinos para tomar bebidas alcohólicas; sin embargo, apenas había caminado unos metros cuando ocurrió el accidente.

Al llegar al cruce con la calle David Berlanga, intentó atravesar la vialidad, pero en ese momento sufrió una caída que llamó la atención de varios automovilistas que transitaban por el sector.

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Los conductores se detuvieron para auxiliarlo y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. Mientras llegaban los paramédicos, el hombre fue colocado sobre la banqueta para mantenerlo en un lugar seguro.

A su arribo, los socorristas lo valoraron y posteriormente lo colocaron en una camilla para facilitar su traslado a una unidad de emergencia.

Finalmente, Francisco Flores Montañez fue llevado a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedó bajo atención médica. De manera preliminar, fue reportado en condición estable.

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