Adulto mayor sufre caída y termina lesionado, en Saltillo

Francisco Flores Montañez, de 69 años, sufrió una caída que le provocó una herida en el cráneo cuando salió de su domicilio con la intención de consumir bebidas alcohólicas con vecinos de su colonia.

El incidente movilizó a paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudieron para brindarle atención y confirmaron que el adulto mayor presentaba una herida profunda en la parte posterior de la cabeza.

El afectado mencionó que había salido de su vivienda, ubicada en la calle Armillita, en la colonia Topochico, mientras su esposa se encontraba ocupada preparando la cena.

De acuerdo con su relato, tenía la intención de reunirse con vecinos para tomar bebidas alcohólicas; sin embargo, apenas había caminado unos metros cuando ocurrió el accidente.

Al llegar al cruce con la calle David Berlanga, intentó atravesar la vialidad, pero en ese momento sufrió una caída que llamó la atención de varios automovilistas que transitaban por el sector.