Adulto mayor sufre volcadura en la carretera a Monclova

Saltillo
/ 6 febrero 2026
    Adulto mayor sufre volcadura en la carretera a Monclova
    El herido fue atendido por paramédicos de Ramos Arizpe.
    Adulto mayor sufre volcadura en la carretera a Monclova

Se dirigía a Saltillo y sufrió la volcadura frente a ex Hacienda de Guadalupe en Ramos Arizpe

Un hombre de la tercera edad resultó gravemente herido tras una aparatosa volcadura registrada la tarde del viernes sobre la carretera federal 57, a la altura de la ex Hacienda Plan de Guadalupe.

El afectado fue identificado como Jesús Gerardo N., de 69 años de edad, quien recibió atención prehospitalaria por parte de paramédicos del Grupo de Rescate de Urgencias Médicas (GRUM). Posteriormente, fue trasladado a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Monclova, donde quedó bajo observación médica.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. De acuerdo con el informe preliminar, el sexagenario viajaba de Monclova con destino a Saltillo a bordo de una camioneta Nissan X-Trail y, al llegar al kilómetro 101, perdió el control de la unidad y se salió del camino.

El vehículo terminó volcado en un terreno aledaño, quedando con severos daños materiales, mientras que el conductor resultó malherido, aunque se reporta fuera de peligro.

