Capturan a cinco presuntos responsables de intento de robo a banco en Saltillo
Las investigaciones revelaron que los sospechosos ingresaron al inmueble mediante un boquete
La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó sobre la detención de una probable banda delictiva relacionada con un intento de robo a una institución bancaria en esta ciudad, tras un operativo coordinado con corporaciones estatales y municipales.
Los hechos se registraron luego de activarse la alarma por un intento de robo a una caja fuerte en un banco ubicado en el cruce del Periférico Luis Echeverría Álvarez y Antonio Cárdenas. A partir de este incidente, la Comisaría de Seguridad inició las investigaciones a través de sus áreas especializadas.
De acuerdo con la información oficial, en los videos de seguridad se observa a los presuntos responsables ingresar al inmueble mediante un boquete, así como el intento de abrir una caja fuerte utilizando una herramienta de corte.
El Agrupamiento Contra Delitos de Alto Impacto y la Unidad de la Policía Cibernética de Saltillo, con apoyo de las cámaras del Centro de Control y Comando (C2 y C4) de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, dieron seguimiento al trayecto de los sospechosos, quienes fueron captados desplazándose con dirección al municipio de Torreón.
Posteriormente, y tras un trabajo coordinado con la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, se logró la localización y detención de cinco personas identificadas como Francisco Javier “N”, de 38 años; Rafael “N”, de 51; Yudit Yadira “N”, de 41; Lucía “N”, de 48; y Edwin Rodolfo “N”, de 29 años, originarios de Ciudad Juárez, Chihuahua, y de Lerdo, Durango.
A los detenidos se les aseguró una camioneta Jeep Grand Cherokee y fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para el seguimiento legal del caso. La Comisaría de Seguridad señaló que se cuenta con información que vincula a esta banda con delitos similares cometidos en otras ciudades del país.
En coordinación con la Fiscalía General del Estado de Coahuila, se continúa con el análisis de las denuncias relacionadas, mientras que la Comisaría reiteró su compromiso de trabajar de manera conjunta con fuerzas de seguridad locales, estatales y de otras entidades para mantener la seguridad en Saltillo.