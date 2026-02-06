Capturan a cinco presuntos responsables de intento de robo a banco en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 6 febrero 2026
    Capturan a cinco presuntos responsables de intento de robo a banco en Saltillo
    Los presuntos responsables intentaron abrir la caja fuerte con una herramienta de corte. FOTO: CORTESIA

Las investigaciones revelaron que los sospechosos ingresaron al inmueble mediante un boquete

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó sobre la detención de una probable banda delictiva relacionada con un intento de robo a una institución bancaria en esta ciudad, tras un operativo coordinado con corporaciones estatales y municipales.

Los hechos se registraron luego de activarse la alarma por un intento de robo a una caja fuerte en un banco ubicado en el cruce del Periférico Luis Echeverría Álvarez y Antonio Cárdenas. A partir de este incidente, la Comisaría de Seguridad inició las investigaciones a través de sus áreas especializadas.

TE PUEDE INTERESAR: Realizan doble cateo en negocios de venta de derivados de mariguana, en Saltillo y Ramos Arizpe

De acuerdo con la información oficial, en los videos de seguridad se observa a los presuntos responsables ingresar al inmueble mediante un boquete, así como el intento de abrir una caja fuerte utilizando una herramienta de corte.

El Agrupamiento Contra Delitos de Alto Impacto y la Unidad de la Policía Cibernética de Saltillo, con apoyo de las cámaras del Centro de Control y Comando (C2 y C4) de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, dieron seguimiento al trayecto de los sospechosos, quienes fueron captados desplazándose con dirección al municipio de Torreón.

$!Áreas especializadas y la Policía Cibernética, con apoyo de cámaras C2 y C4, dieron seguimiento al caso.
Áreas especializadas y la Policía Cibernética, con apoyo de cámaras C2 y C4, dieron seguimiento al caso. FOTO: CORTESIA

Posteriormente, y tras un trabajo coordinado con la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, se logró la localización y detención de cinco personas identificadas como Francisco Javier “N”, de 38 años; Rafael “N”, de 51; Yudit Yadira “N”, de 41; Lucía “N”, de 48; y Edwin Rodolfo “N”, de 29 años, originarios de Ciudad Juárez, Chihuahua, y de Lerdo, Durango.

TE PUEDE INTERESAR: Familia denuncia intento de despojo con maquinaria pesada en el Centro de Saltillo

A los detenidos se les aseguró una camioneta Jeep Grand Cherokee y fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para el seguimiento legal del caso. La Comisaría de Seguridad señaló que se cuenta con información que vincula a esta banda con delitos similares cometidos en otras ciudades del país.

En coordinación con la Fiscalía General del Estado de Coahuila, se continúa con el análisis de las denuncias relacionadas, mientras que la Comisaría reiteró su compromiso de trabajar de manera conjunta con fuerzas de seguridad locales, estatales y de otras entidades para mantener la seguridad en Saltillo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las ventas en los meses de diciembre del 2025 y enero del 2026 no tuvieron el mismo impacto que en años anteriores. FOTO:

Bajaron las ventas de autos en BYD Saltillo en los dos últimos meses
El pederasta Jeffrey Epstein con unas mujeres cuyos rostros fueron ocultados por los demócratas antes de su publicación de esta fotografía.

CNN revela que Epstein se hizo pruebas genéticas para obtener material para regenerar su cuerpo
Recordar no es solo mirar atrás, sino prepararse para lo que viene.

El cerebro usa nuestros recuerdos para predecir el futuro
Las pesadillas del Tío Richie

Las pesadillas del Tío Richie
true

Más que corrupción: La impunidad que une al Post, Epstein y las redadas del ICE
true

Saltillo: Comienza a ‘despegar’ aeropuerto; es necesario afianzar la ruta
A Cancún, Guadalajara y CDMX, más rápido y barato desde Saltillo que desde Monterrey

A Cancún, Guadalajara y CDMX, más rápido y barato desde Saltillo que desde Monterrey
SRE: Mirando a lo lejos

SRE: Mirando a lo lejos