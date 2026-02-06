Capturan a cinco presuntos responsables de intento de robo a banco en Saltillo

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó sobre la detención de una probable banda delictiva relacionada con un intento de robo a una institución bancaria en esta ciudad, tras un operativo coordinado con corporaciones estatales y municipales.

Los hechos se registraron luego de activarse la alarma por un intento de robo a una caja fuerte en un banco ubicado en el cruce del Periférico Luis Echeverría Álvarez y Antonio Cárdenas. A partir de este incidente, la Comisaría de Seguridad inició las investigaciones a través de sus áreas especializadas.

De acuerdo con la información oficial, en los videos de seguridad se observa a los presuntos responsables ingresar al inmueble mediante un boquete, así como el intento de abrir una caja fuerte utilizando una herramienta de corte.

El Agrupamiento Contra Delitos de Alto Impacto y la Unidad de la Policía Cibernética de Saltillo, con apoyo de las cámaras del Centro de Control y Comando (C2 y C4) de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, dieron seguimiento al trayecto de los sospechosos, quienes fueron captados desplazándose con dirección al municipio de Torreón.