Habilitarán centros de acopio para pinos navideños en Saltillo

Saltillo
/ 23 diciembre 2025
    A partir del 8 de enero, el municipio de Saltillo habilitará centros de acopio para pinos navideños naturales, con el fin de evitar su abandono en la vía pública. FOTO: ARCHIVO

Los árboles naturales se convertirán en composta para camellones y espacios públicos; el acopio se mantendrá durante enero y febrero

A partir del próximo 8 de enero, el municipio de Saltillo habilitará distintos centros de acopio para pinos navideños naturales. Lo anterior con el objetivo de evitar que estos árboles sean tirados en arroyos, calles o terrenos baldíos y darles un aprovechamiento ambiental, informó Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

El funcionario informó que los puntos de recepción serán los mismos que se han utilizado en años anteriores, entre ellos: la Gran Plaza, el Parque El Mirador, la Plaza Compositor y la Plaza Reforma. Además de que se analiza habilitar espacios en BiblioParque Norte y BiblioParque Sur, en coordinación con el Instituto Municipal del Deporte. La lista completa de sedes será difundida previamente a través de redes sociales oficiales y medios de comunicación.

Olache comentó que los pinos podrán llevarse directamente a estos centros, donde serán recolectados por brigadas municipales para su procesamiento. “Tenemos ya un recorrido bien establecido por nuestras brigadas para recogerlos y llevarlos al sitio donde se realiza la composta”, dijo.

Indicó que el material vegetal se tritura para generar dicha composta y que, posteriormente, se utilizará en camellones, bulevares, áreas verdes y como apoyo para tierra de maceta, mientras que los troncos de mayor tamaño son separados. “Los troncos mayores a cuatro pulgadas se seleccionan para imagen urbana o se resguardan en el vivero”, agregó.

Además, advirtió que tirar los pinos en arroyos o vía pública representa diversos riesgos. “Pueden generar incendios, servir como nido para fauna nociva y provocar taponamientos que derivan en inundaciones”, dijo. Añadió que al mezclarse con otros residuos, contribuyen a la contaminación del suelo y del agua.

Finalmente, mencionó que el acopio de pinos se mantendrá durante enero y febrero, y estimó que este año podrían recuperarse alrededor de mil árboles naturales, los cuales serán reutilizados como parte de las acciones de manejo ambiental del municipio.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

