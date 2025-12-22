Pendiente desde 2003 el Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano para 2025

Desde el año 2003, la entonces llamada Secretaría de Planeación y Desarrollo de Coahuila planteó la necesidad de crear un Nuevo Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano para los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga para el año 2025.

A través del “Plan Estratégico de Desarrollo de los municipios de Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe al año 2025”, se expuso que estos planes rectores debieron dejar de hacerse por separado y conformar en un solo proyecto a los tres municipios.

El propio Plan Estratégico describe a un Plan de Desarrollo Urbano como “una serie de instrumentos legales —controles de urbanismo, regulaciones de las subdivisiones, así como códigos de construcción y vivienda— que estipulan los criterios de utilización del terreno y la calidad de la construcción”.

Agrega que el principio-guía que debe conducir el razonamiento estratégico es que el propósito de autoridades y actores de la sociedad es hacer ciudades para los ciudadanos; “el ciudadano es el centro y el móvil de toda estrategia, no es el automóvil el eje de la planeación urbana ni las oportunidades inmobiliarias”, expone.

El documento incluye un análisis FODA en el que una de las fortalezas que se identificaron en 2003 fue que entonces la capital coahuilense tenía aún un tamaño manejable, además de la oportunidad que representa ser atractivo para la atracción de empresas.

Una de sus debilidades fue la cultura urbana centrada en el automóvil y la “falta de coordinación intermunicipal para poder plantear estrategias para toda la zona metropolitana”.