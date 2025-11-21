Agobiada por un luto de tres años, mujer se quita la vida en Saltillo

Una mujer al parecer ya no quiso más seguir con la pena de no contar con su esposo, quien falleció hace más de tres años, y según se dijo. tomó la decisión de quitarse la vida dentro de su domicilio.

El trágico hecho ocurrió en la calle Estribo, en el fraccionamiento Hacienda El Cortijo, al sur de la ciudad.

Griselda Benita N., de 59 años, fue localizada en una recámara de la segunda planta, estaba tendida en el piso en posición decúbito dorsal. Vestía sudadera blanca, pijama negra con rojo a cuadros y calcetines negros.

El cuerpo fue identificado por Félix Mario Riojas, quien relató que el esposo de la mujer falleció hace tres años. Desde entonces, Griselda dejó de salir, se aisló completamente, no recibía visitas y se mantenía alejada de amistades y familiares.

Félix indicó que él se encargaba de llevarle despensa, agua y de informarle sobre los pagos de servicios. Añadió que la última vez que la vio fue dos días antes, cuando acudió a entregarle víveres.

El entrevistado narró que este viernes, alrededor de las 15:30 horas, llegó al domicilio. Al no encontrarla en la planta baja, subió a una recámara cuya puerta estaba cerrada. Tuvo dificultad para abrirla y, al lograrlo, el cuerpo de Griselda le cayó encima.

Ante esta situación llamó a Emergencias 911. Los paramédicos sólo acudieron para constatar que la persona ya no presentaba pulso.

Personal de Servicios Periciales y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones de Semefo.

De acuerdo con las autoridades, la mujer utilizó una cuerda para ahorcarse, tomando como punto de apoyo la puerta de la habitación.