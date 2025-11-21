Agobiada por un luto de tres años, mujer se quita la vida en Saltillo

Saltillo
/ 21 noviembre 2025
    Agobiada por un luto de tres años, mujer se quita la vida en Saltillo
    El trágico acontecimiento tuvo lugar en el fraccionamiento Hacienda El Cortijo. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

La pérdida de su esposo la sumió en una profunda depresión y aislamiento; presumen que se ahorcó en la soledad de su domicilio

Una mujer al parecer ya no quiso más seguir con la pena de no contar con su esposo, quien falleció hace más de tres años, y según se dijo. tomó la decisión de quitarse la vida dentro de su domicilio.

El trágico hecho ocurrió en la calle Estribo, en el fraccionamiento Hacienda El Cortijo, al sur de la ciudad.

Griselda Benita N., de 59 años, fue localizada en una recámara de la segunda planta, estaba tendida en el piso en posición decúbito dorsal. Vestía sudadera blanca, pijama negra con rojo a cuadros y calcetines negros.

TE PUEDE INTERESAR: Denuncia señora de la tercera edad a vecinos destructores y agresivos; Fiscalía no le hace caso

El cuerpo fue identificado por Félix Mario Riojas, quien relató que el esposo de la mujer falleció hace tres años. Desde entonces, Griselda dejó de salir, se aisló completamente, no recibía visitas y se mantenía alejada de amistades y familiares.

Félix indicó que él se encargaba de llevarle despensa, agua y de informarle sobre los pagos de servicios. Añadió que la última vez que la vio fue dos días antes, cuando acudió a entregarle víveres.

El entrevistado narró que este viernes, alrededor de las 15:30 horas, llegó al domicilio. Al no encontrarla en la planta baja, subió a una recámara cuya puerta estaba cerrada. Tuvo dificultad para abrirla y, al lograrlo, el cuerpo de Griselda le cayó encima.

Ante esta situación llamó a Emergencias 911. Los paramédicos sólo acudieron para constatar que la persona ya no presentaba pulso.

Personal de Servicios Periciales y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones de Semefo.

De acuerdo con las autoridades, la mujer utilizó una cuerda para ahorcarse, tomando como punto de apoyo la puerta de la habitación.

Temas


Policía
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


SEMEFO
AIC

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Usuarios llegaron al establecimiento y únicamente encontraron una nota anunciando el cierre temporal por “motivos operativos”.

Cierra definitivamente gimnasio desalojado en Saltillo; empleados denuncian despidos irregulares
true

Humanizar la seguridad a propósito de la marcha pasada de la Generación Z
Autoridades económicas reportan un panorama sin riesgos de paros técnicos en la región.

Ramos Arizpe descarta paros técnicos y despidos masivos para este invierno: garantizan estabilidad industrial
true

Coahuila: Región Carbonífera, ¿qué tipo de ‘empujón’ requiere?
No más violencia

No más violencia
México competirá en Trinidad y Tobago y Paraguay con representación coahuilense en categorías Mayor y Juvenil.

Seis coahuilenses convocados a la Selección Mexicana de Rugby para torneos internacionales en noviembre
true

El caño del creador
true

¿Por qué el panista Pedro Garza se suma al equipo de Guadalupe, NL?