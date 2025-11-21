$!Denuncia señora de la tercera edad a vecinos destructores y agresivos; Fiscalía no le hace caso

Bajo amenazas de muerte y daños constantes a sus bienes vive diariamente Clara Cardona, habitante de la colonia Jardín, al norte de Saltillo.

La mujer asegura que ha acudido en repetidas ocasiones a la Fiscalía General del Estado (FGE) para solicitar castigo o una orden de restricción contra los presuntos agresores, identificados como Adrián N. y Monserrat N.

La afectada, de 78 años, señaló a VANGUARDIAMX que tiene más de 30 años viviendo en la calle Sauce. “Fui de los primeros habitantes de esta colonia y jamás había tenido problemas, hasta que llegaron estos jóvenes”, declaró.

Comentó que en mayo de este año las dos mencionadas personas se mudaron a la vivienda contigua a la suya. Desde entonces, su vehículo, estacionado frente a su casa, comenzó a registrar rayaduras, llantas ponchadas y diversos daños que la llevaron a instalar cámaras de seguridad.

En junio, su Nissan Tsuru fue rociado con aceite automotor, y las cámaras confirmaron que los responsables eran los mismos jóvenes: Adrián y Monserrat. Ante ello, se presentó en la delegación Sureste de la FGE para denunciar por daños a propiedad ajena, tras lo cual la autoridad emitió citatorios para que los señalados rindieran declaración.