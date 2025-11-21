Denuncia señora de la tercera edad a vecinos destructores y agresivos; Fiscalía no le hace caso

Saltillo
/ 21 noviembre 2025
    Denuncia señora de la tercera edad a vecinos destructores y agresivos; Fiscalía no le hace caso
    La mujer no encuentra tranquilidad debido a las amenazas de sus vecinos. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

Clara pide orden de restricción contra dos jóvenes quienes le han causado daños en su vehículo y las autoridades la traen a 'vuelta y vuelta’

Bajo amenazas de muerte y daños constantes a sus bienes vive diariamente Clara Cardona, habitante de la colonia Jardín, al norte de Saltillo.

La mujer asegura que ha acudido en repetidas ocasiones a la Fiscalía General del Estado (FGE) para solicitar castigo o una orden de restricción contra los presuntos agresores, identificados como Adrián N. y Monserrat N.

La afectada, de 78 años, señaló a VANGUARDIAMX que tiene más de 30 años viviendo en la calle Sauce. “Fui de los primeros habitantes de esta colonia y jamás había tenido problemas, hasta que llegaron estos jóvenes”, declaró.

TE PUEDE INTERESAR: Montachoques acechan; denuncian persecución y frenazos en Centro de Saltillo

Comentó que en mayo de este año las dos mencionadas personas se mudaron a la vivienda contigua a la suya. Desde entonces, su vehículo, estacionado frente a su casa, comenzó a registrar rayaduras, llantas ponchadas y diversos daños que la llevaron a instalar cámaras de seguridad.

En junio, su Nissan Tsuru fue rociado con aceite automotor, y las cámaras confirmaron que los responsables eran los mismos jóvenes: Adrián y Monserrat. Ante ello, se presentó en la delegación Sureste de la FGE para denunciar por daños a propiedad ajena, tras lo cual la autoridad emitió citatorios para que los señalados rindieran declaración.

$!Denuncia señora de la tercera edad a vecinos destructores y agresivos; Fiscalía no le hace caso

A partir de entonces, doña Clara comenzó a recibir amenazas por WhatsApp desde un número desconocido. En uno de los mensajes le advirtieron que, si seguía “molestando”, le quemarían el vehículo y que ellos no se estacionaban en el lugar de ella, tratándola de enredar.

La señora aseguró que los ataques ahora no solo afectan su automóvil, sino también las rejas de su domicilio, lo que mantiene su temor constante ante nuevas agresiones.

