Agreden con machete a hombre en Saltillo; su estado es delicado

Saltillo
/ 7 agosto 2025
    Agreden con machete a hombre en Saltillo; su estado es delicado
    Después de la agresión, el afectado, con la ayuda de un familiar, fue trasladado a la estación de bomberos para su diagnóstico. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

El lesionado no quiso dar datos de su agresor por qué teme a que lo busque de nuevo.

Alejandro Carranza de 36 años de edad fue llevado a las instalaciones de bomberos, tras ser agredido con un machete en la pierna izquierda, al sur de Saltillo.

El afectado señaló a los paramédicos que sostuvo un pleito con un vecino en la colonia Las Teresitas.

No quiso proporcionar identidad de su agresor ante el temor de alguna represalia y ocurrió en la calle de Guacali.

$!Ya en la estación de Bomberos, fue asistido por personal de la Cruz Roja.
Ya en la estación de Bomberos, fue asistido por personal de la Cruz Roja. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Asegura que su agresor lo lesionó en pierna izquierda y uno de sus familiares se encargó de ayudarlo.

Abordo de una camioneta lo llevó a la estación de bomberos donde fue valorado y presentó desprendimiento de piel.

$!Tuvo que ser trasladado al nosocomio por el desprendimiento de piel que presentaba.
Tuvo que ser trasladado al nosocomio por el desprendimiento de piel que presentaba. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Fue llevado al hospital general de Saltillo en ambulancia de cruz roja y su estado de salud se reporta delicado.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal, (AIC) se hará cargo para la localización del responsable.

