Agreden con machete a hombre en Saltillo; su estado es delicado
El lesionado no quiso dar datos de su agresor por qué teme a que lo busque de nuevo.
Alejandro Carranza de 36 años de edad fue llevado a las instalaciones de bomberos, tras ser agredido con un machete en la pierna izquierda, al sur de Saltillo.
El afectado señaló a los paramédicos que sostuvo un pleito con un vecino en la colonia Las Teresitas.
No quiso proporcionar identidad de su agresor ante el temor de alguna represalia y ocurrió en la calle de Guacali.
Asegura que su agresor lo lesionó en pierna izquierda y uno de sus familiares se encargó de ayudarlo.
Abordo de una camioneta lo llevó a la estación de bomberos donde fue valorado y presentó desprendimiento de piel.
Fue llevado al hospital general de Saltillo en ambulancia de cruz roja y su estado de salud se reporta delicado.
Personal de la Agencia de Investigación Criminal, (AIC) se hará cargo para la localización del responsable.