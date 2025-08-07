Agreden con machete a hombre en Saltillo; su estado es delicado

Alejandro Carranza de 36 años de edad fue llevado a las instalaciones de bomberos, tras ser agredido con un machete en la pierna izquierda, al sur de Saltillo.

El afectado señaló a los paramédicos que sostuvo un pleito con un vecino en la colonia Las Teresitas.

No quiso proporcionar identidad de su agresor ante el temor de alguna represalia y ocurrió en la calle de Guacali.