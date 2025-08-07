Capta satélite de Google Maps imponente incendio en Saltillo (fotografías)

Saltillo
/ 7 agosto 2025
    Capta satélite de Google Maps imponente incendio en Saltillo (fotografías)

Las cámaras satelitales lograron captar la humareda de un fuerte incendio que se registró el pasado mes de junio ¿Ya lo viste?

La fotografía aérea de Google Maps logró captar el momento en el que un a nube negra cubrió poco más de un kilómetro del cielo saltillense por un fuerte incendio.

El incendio de un predio cercano a Mi Plaza Mirasierra fue captado por las cámaras aéreas de Google. En la herramienta de geolocalización, Google Maps, puedes encontrar una perspectiva distinta del siniestro.

De acuerdo con reportes recientes, el incendio se originó en un terreno baldío, cerca del fraccionamiento Real del Sol, a espaldas de la plaza antes mencionada.

$!Una columna de humo negro alertó a los vecinos de Mirasierra y Loma Linda, provocando la movilización de los cuerpos de emergencia hasta el predio en llamas.
Una columna de humo negro alertó a los vecinos de Mirasierra y Loma Linda, provocando la movilización de los cuerpos de emergencia hasta el predio en llamas. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

En el lugar se almacenaban desechos, escombro y material reciclable. Fue el pasado 5 de junio cuando autoridades locales recibieron el reporte del incendio, y tras una respuesta inmediata, el siniestro fue controlado.

TE PUEDE INTERESAR: Cómo investigar y planificar unas vacaciones, desde tu teléfono

“Se trata de un lote baldío que utilizaban para almacenar basura, escombro y plásticos. La clausura procede porque no cumplían con las disposiciones de protección civil y por realizar actividades negligentes que pusieron en riesgo la seguridad de las personas, sus bienes y el medio ambiente”, señaló Ramiro Durán, subsecretario de Protección Civil en Coahuila.

Hasta el momento se desconoce lo que pudo provocar el incendio, sin embargo, quedó claro que la nube negra se extendió por poco más de un kilómetro de distancia, con dirección hacia el norte afectando colonias como La Aurora, Torrecillas y El Toreo.

¿CÓMO TOMA FOROGRAFÍAS AÉREAS GOOGLE?

Google utiliza una combinación de imágenes satelitales y fotografías aéreas captadas por aviones equipados con cámaras especializadas para poder representar visualmente la Tierra en las herramientas de Google Earth y Google Maps. También utilizan automóviles con cámaras integradas para fotografiar a nivel de calle para Google Street View.

Cuéntanos, ¿viste la nube negra sobre Saltillo?

Temas


Viral
incendios

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Google Maps

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Dino Cantú, directora de la Aceleradora de Ciudades, destacó que el diagnóstico para la rehabilitación de la Alameda Zaragoza se elaboró con una metodología respaldada por estándares internacionales y su experiencia en instituciones como la Universidad de Nueva York, Bloomberg, Harvard, el BID y el Banco Mundial.

Saltillo: iluminación, baños, árboles y accesibilidad, las prioridades en rehabilitación de Alameda
Capta satélite de Google Maps imponente incendio en Saltillo (fotografías)

Capta satélite de Google Maps imponente incendio en Saltillo (fotografías)

El Congreso se celebrará en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, uno de los espacios más emblemáticos del Centro Histórico de Saltillo.

Saltillo será sede del Tercer Congreso Internacional de Polímeros y Alimentos con participación de México y Colombia
Durante el evento en el Museo Rubén Herrera, se destacó la importancia de modernizar las herramientas de Servicios Públicos para ofrecer un entorno más limpio y seguro a residentes y visitantes.

Máquina vs. chicles: Saltillo refuerza limpieza en el Centro Histórico
Hugo Gutiérrez y su bastón de mando

Hugo Gutiérrez y su bastón de mando
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará Nuevo León, el próximo 26 de agosto, para arrancar de manera oficial los trabajos del tren de pasajeros que recorrerá de CDMX a Nuevo Laredo.

Sheinbaum irá a Nuevo León para arranque de obras del tramo Saltillo-Nuevo Laredo: Samuel García
true

Coahuila: el problema de tener cada vez más autos
La consejera electoral Carla Humphrey propone que Coahuila, único estado con elecciones en 2026, sea el primer escenario para aplicar la reforma en materia de fiscalización.

Solo Coahuila votará en 2026; INE propone ensayar nueva fiscalización