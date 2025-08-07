Capta satélite de Google Maps imponente incendio en Saltillo (fotografías)

La fotografía aérea de Google Maps logró captar el momento en el que un a nube negra cubrió poco más de un kilómetro del cielo saltillense por un fuerte incendio. El incendio de un predio cercano a Mi Plaza Mirasierra fue captado por las cámaras aéreas de Google. En la herramienta de geolocalización, Google Maps, puedes encontrar una perspectiva distinta del siniestro. De acuerdo con reportes recientes, el incendio se originó en un terreno baldío, cerca del fraccionamiento Real del Sol, a espaldas de la plaza antes mencionada.

En el lugar se almacenaban desechos, escombro y material reciclable. Fue el pasado 5 de junio cuando autoridades locales recibieron el reporte del incendio, y tras una respuesta inmediata, el siniestro fue controlado. TE PUEDE INTERESAR: Cómo investigar y planificar unas vacaciones, desde tu teléfono “Se trata de un lote baldío que utilizaban para almacenar basura, escombro y plásticos. La clausura procede porque no cumplían con las disposiciones de protección civil y por realizar actividades negligentes que pusieron en riesgo la seguridad de las personas, sus bienes y el medio ambiente”, señaló Ramiro Durán, subsecretario de Protección Civil en Coahuila.

Hasta el momento se desconoce lo que pudo provocar el incendio, sin embargo, quedó claro que la nube negra se extendió por poco más de un kilómetro de distancia, con dirección hacia el norte afectando colonias como La Aurora, Torrecillas y El Toreo. ¿CÓMO TOMA FOROGRAFÍAS AÉREAS GOOGLE? Google utiliza una combinación de imágenes satelitales y fotografías aéreas captadas por aviones equipados con cámaras especializadas para poder representar visualmente la Tierra en las herramientas de Google Earth y Google Maps. También utilizan automóviles con cámaras integradas para fotografiar a nivel de calle para Google Street View.