Agrofest Coahuila 2026 arranca en Saltillo con ambiente familiar; esperan hasta 4 mil visitantes
El festival inició con concursos de becerros, una cabalgata y venta de comida
Con una oferta que combina gastronomía, cultura y recreación, la capital coahuilense busca reafirmar su posición como un destino clave para el turismo en el estado.
Bajo el eslogan “Tierra de Contrastes”, el Agrofest Coahuila 2026 inició actividades este 28 de febrero a las 13:00 horas.
La directora de Turismo municipal, Lidya González, proyecta una asistencia de entre 3 mil y 4 mil personas para el cierre de la jornada el próximo 1 de marzo.
En entrevista, la funcionaria destacó que el evento se desarrolla en un ambiente familiar, con sedes en la Velaria de la Feria de Saltillo y la Arena de Rodeo 8 Segundos.
Tras la inauguración oficial de este sábado, los asistentes pueden disfrutar de un pabellón dedicado a seis Pueblos Mágicos, una exposición agropecuaria, un concurso de parrilleros y espectáculos de rodeo.
SEGURIDAD, MOTOR DEL TURISMO
González señaló que un factor determinante para el éxito de esta convocatoria es la percepción de seguridad en la ciudad, que busca posicionarse como la capital más segura del país.
“Este estatus ha permitido atraer visitantes no solo de la región, como Torreón y Monclova, sino también de otros estados, impulsando la agenda de conciertos y torneos deportivos”, indicó.
TRADICIÓN Y DESARROLLO
La directora agregó que el evento busca resaltar la tradición agropecuaria, gastronómica y vaquera de la región, con áreas de comida representadas por patrocinadores locales y una variada cartelera musical para toda la familia.
“Este esfuerzo es resultado del trabajo coordinado entre el gobierno municipal y la Secretaría de Turismo estatal, con el objetivo de fortalecer el tejido social y la economía local mediante la promoción de la marca ciudad”.
El evento continuará durante todo el fin de semana y contará con áreas gastronómicas e infantiles, así como espacios para la toma de fotografías.