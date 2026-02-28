$!Agrofest Coahuila 2026 arranca en Saltillo con ambiente familiar; esperan hasta 4 mil visitantes

Con una oferta que combina gastronomía, cultura y recreación, la capital coahuilense busca reafirmar su posición como un destino clave para el turismo en el estado.

Bajo el eslogan “Tierra de Contrastes”, el Agrofest Coahuila 2026 inició actividades este 28 de febrero a las 13:00 horas.

La directora de Turismo municipal, Lidya González, proyecta una asistencia de entre 3 mil y 4 mil personas para el cierre de la jornada el próximo 1 de marzo.

En entrevista, la funcionaria destacó que el evento se desarrolla en un ambiente familiar, con sedes en la Velaria de la Feria de Saltillo y la Arena de Rodeo 8 Segundos.

Tras la inauguración oficial de este sábado, los asistentes pueden disfrutar de un pabellón dedicado a seis Pueblos Mágicos, una exposición agropecuaria, un concurso de parrilleros y espectáculos de rodeo.

SEGURIDAD, MOTOR DEL TURISMO