Saltillo alberga selectivos estatales de Rugby y Rodeo rumbo a la Olimpiada Nacional 2026

Con el objetivo de conformar a sus mejores representativos deportivos, Coahuila llevó a cabo en Saltillo los selectivos estatales de Rugby y Rodeo, como parte del proceso rumbo a la Olimpiada Nacional 2026.

En el selectivo de Rugby participaron 72 jugadores, quienes buscan integrar el equipo coahuilense que competirá en el clasificatorio nacional que se celebrará en marzo en Puebla.

Este proceso resulta clave para definir a los atletas que representarán al estado en una de las disciplinas de mayor crecimiento a nivel juvenil.

