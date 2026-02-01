Saltillo alberga selectivos estatales de Rugby y Rodeo rumbo a la Olimpiada Nacional 2026
Con la participación de más de 160 atletas, Coahuila realizó en Saltillo los selectivos estatales de Rugby y Rodeo, competencias clave para definir a los representativos
Con el objetivo de conformar a sus mejores representativos deportivos, Coahuila llevó a cabo en Saltillo los selectivos estatales de Rugby y Rodeo, como parte del proceso rumbo a la Olimpiada Nacional 2026.
En el selectivo de Rugby participaron 72 jugadores, quienes buscan integrar el equipo coahuilense que competirá en el clasificatorio nacional que se celebrará en marzo en Puebla.
Este proceso resulta clave para definir a los atletas que representarán al estado en una de las disciplinas de mayor crecimiento a nivel juvenil.
Por su parte, el Rodeo reunió a 91 vaqueros y vaqueras provenientes de las cinco regiones del estado, todos con la mira puesta en formar parte del selectivo estatal que competirá en la máxima justa infantil y juvenil del país.
La alta convocatoria reflejó el interés y el nivel competitivo que mantiene esta disciplina en Coahuila.
Estas jornadas de evaluación confirman el impulso al deporte formativo en la entidad, fortaleciendo el camino de atletas coahuilenses rumbo a competencias nacionales de alto nivel.
