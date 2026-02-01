Saltillo alberga selectivos estatales de Rugby y Rodeo rumbo a la Olimpiada Nacional 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 1 febrero 2026
    Saltillo alberga selectivos estatales de Rugby y Rodeo rumbo a la Olimpiada Nacional 2026
    Atletas de Rugby y Rodeo participaron en los selectivos estatales realizados en Saltillo, buscando un lugar en el representativo de Coahuila rumbo a la Olimpiada Nacional 2026. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

Con la participación de más de 160 atletas, Coahuila realizó en Saltillo los selectivos estatales de Rugby y Rodeo, competencias clave para definir a los representativos

Con el objetivo de conformar a sus mejores representativos deportivos, Coahuila llevó a cabo en Saltillo los selectivos estatales de Rugby y Rodeo, como parte del proceso rumbo a la Olimpiada Nacional 2026.

En el selectivo de Rugby participaron 72 jugadores, quienes buscan integrar el equipo coahuilense que competirá en el clasificatorio nacional que se celebrará en marzo en Puebla.

Este proceso resulta clave para definir a los atletas que representarán al estado en una de las disciplinas de mayor crecimiento a nivel juvenil.

TE PUEDE INTERESAR: Shawn Harris Jr. refuerza a los Dinos de Saltillo para la Temporada 2026 de la LFA

DUMC17XkkWe

Por su parte, el Rodeo reunió a 91 vaqueros y vaqueras provenientes de las cinco regiones del estado, todos con la mira puesta en formar parte del selectivo estatal que competirá en la máxima justa infantil y juvenil del país.

La alta convocatoria reflejó el interés y el nivel competitivo que mantiene esta disciplina en Coahuila.

Estas jornadas de evaluación confirman el impulso al deporte formativo en la entidad, fortaleciendo el camino de atletas coahuilenses rumbo a competencias nacionales de alto nivel.

Con información del Inedec

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Olimpiada Nacional
Rodeo
Rugby

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Inedec

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
A partir de este domingo se fortaleció el operativo para localizar a los trabajadores.

Con helicópteros artillados y T-6C: Sinaloa lanza megaoperativo por 10 mineros ‘levantados’
Se efectuó el corte de listón del museo subacuático, integrado por seis artefactos navales que fueron sumergidos con fines de creación de hábitat marino.

Desde Guaymas, Sheinbaum hunde un buque para el arrecife artificial y abre museo subacuático
La disponibilidad de espacio para ser ocupado en naves industriales en el centro del país se encuentra rezagada debido a la cautela de varias empresas ante la revisión del T-MEC.

Escasean naves industriales ante cautela por el T-MEC
La dependencia indicó que fortalecerán las medidas institucionales de prevención, seguridad y atención de los menores de edad en resguardo. FOTO:

Seis adolescentes escapan de Casa Cuna en La Paz DIF
Alrededor de ocho personas han muerto luego de ser detenidos por agentes federales de ICE, situación que ha movilizado las protestas de los ciudadanos. FOTO:

Tras recibir críticas, la francesa Capgemini vende una filial que trabajaba con ICE

Las muertes han hecho que muchos se planteen la preparación y respuesta de la ciudad ante esta emergencia y la decisión de Mamdani de no desalojar los campamentos de personas sin hogar. FOTO:

Alcalde de Nueva York confirma 14 muertes por frío extremo; continúa la alerta invernal
En las pasadas dos semanas, los Presidentes de México y EU han sostenido dos conversaciones telefónicas, y ninguno de sus Gobiernos había revelado que el tema de Cuba hubiera sido materia de esas pláticas hasta que Trump lo reveló anoche.

‘Pedí a Sheinbaum no enviar petróleo a Cuba y cumplió’: Trump

Liam Conejo Ramos, de 5 años, es liberado del centro de detención migratorio en Texas

Liam Conejo Ramos, de 5 años, es liberado del centro de detención migratorio en Texas