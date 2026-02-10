Encabeza La Firma el ‘Rodeo Botas y Sombrero Saltillo 2026’

/ 10 febrero 2026
    Encabeza La Firma el ‘Rodeo Botas y Sombrero Saltillo 2026’
    Las competencias de rodeo incluirán varias etapas previas de selección. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ
Sergio Soto
por Sergio Soto

La arena 8 segundos será el escenario también de la presentación de David Olivares, La Costumbre, Grupo Renacidos y Dani Guajardo, quienes compartirán escenario en una velada

Saltillo se alista para recibir el Rodeo Botas y Sombrero Saltillo 2026, uno de los espectáculos más ambiciosos del año, que combinará rodeo profesional, música regional mexicana y un componente social, el próximo 20 de junio en la Arena 8 Segundos.

Durante una rueda de prensa organizada por Lura Entertainment, se informó que el evento busca ofrecer una experiencia integral que celebre la identidad del norte del país.

El cartel musical estará encabezado por La Firma, agrupación con más de tres décadas de trayectoria, además de David Olivares, La Costumbre, Grupo Renacidos y Dani Guajardo, quienes compartirán escenario en una velada pensada para distintas generaciones.

Además de los conciertos, el programa incluirá un rodeo profesional en coordinación con la empresa Solo Toros, con cinco disciplinas: carrera de barriles, carrera de polos, lazo doble, lazo sencillo y monta de toro. Las competencias otorgarán premios económicos y hebillas, con bolsas que podrán superar los 25 mil pesos, y contarán con etapas previas de clasificación.

$!Se espera una asistencia superior a las siete mil personas en el evento.
Se espera una asistencia superior a las siete mil personas en el evento. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Los organizadores destacaron que el evento será de carácter familiar, con áreas de alimentos, estacionamiento amplio y una logística que permitirá disfrutar tanto del rodeo como de los conciertos.

El acceso al recinto iniciará desde temprano y las actividades comenzarán a partir de las 16:00 horas. Los boletos ya están disponibles a través de AREMA ticket, con precios desde 400 pesos en zona general.

Como parte de su compromiso social, Lura Entertainment anunció que una parte de lo recaudado será destinada al programa “Atiéndelo con amor”, del DIF Saltillo, que financia cirugías cardíacas para niñas y niños de familias en situación vulnerable.

Autoridades y organizadores coincidieron en que el evento busca generar un impacto positivo en la comunidad, con una asistencia estimada de más de siete mil personas.

