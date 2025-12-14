Agsal asegura que clausuras de Profepa no afectarán el abasto de agua en Saltillo

Saltillo
/ 14 diciembre 2025
    Agsal asegura que clausuras de Profepa no afectarán el abasto de agua en Saltillo
    El suministro de agua potable en Saltillo continuará de manera regular, pese a la clausura temporal aplicada por Profepa en el Acueducto Sur 1000, de acuerdo con Aguas de Saltillo. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La clausura forma parte de una serie de acciones ambientales recientes en la región, que también incluyeron un fraccionamiento en Arteaga por remoción de vegetación forestal

El director general de Aguas de Saltillo (Agsal), José Iván Vicente García, señaló que las acciones realizadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en el Acueducto Sur 1000 “no afectarán el abasto de agua potable para nuestra ciudad”.

Esta declaración responde a la clausura temporal impuesta por la dependencia federal el pasado 27 de noviembre, argumentando que se realizó un cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin la autorización de la Semarnat.

Vicente García explicó que en la zona del Acueducto Sur 1000 únicamente “se llevó a cabo la sustitución de una línea de conducción obsoleta”, por lo que esperarán una pronta resolución oficial sobre el caso.

En tanto, el director enfatizó que el suministro de agua potable a la capital coahuilense “no sufrirá ninguna afectación”, buscando tranquilizar a los usuarios de la paramunicipal.

Profepa informó que la clausura se hizo por un desmonte en el área donde se instalaba una caja de válvulas expulsoras, afectando ecosistemas estratégicos de bosque de pino en la Sierra de Zapalinamé.

Las acciones se sumaron a otra clausura en el fraccionamiento Montecana, en Arteaga, realizada el 26 de noviembre, donde se colocaron sellos en una superficie de 8.14 hectáreas por remoción de vegetación de bosque.

La dependencia federal argumentó que ambas medidas de seguridad se sustentan en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, buscando frenar el desequilibrio ecológico.

El director de Agsal, por su parte, reiteró que una de las premisas fundamentales de la empresa es el respeto a la ley y sostuvo su “compromiso de atender cualquier recomendación de las autoridades estatales y federales que favorezcan el cuidado del medio ambiente”.

Finalmente, sobre el tema, el gobierno municipal de Arteaga afirmó estar en total disposición de colaborar con cualquier solicitud de apoyo que sea requerida por las autoridades competentes correspondientes.

Temas


Agua
Clausura
seguimientos

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


AGUAS DE SALTILLO

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

