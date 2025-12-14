En 2026, Saltillo sumará 500 cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial

Como parte de las inversiones en materia de seguridad para el próximo año, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció la incorporación de 500 cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial, acción que será posible gracias al apoyo de empresarios y del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

El anuncio fue realizado durante el mensaje con motivo de su Primer Informe de Gobierno, en el que el edil refrendó su compromiso con la seguridad pública, a la que calificó como la prioridad de prioridades de su administración.

“Vamos a seguir haciendo importantes inversiones como parte de las estrategias que tenemos para mantener a Saltillo como una de las ciudades más seguras a nivel nacional; esto será posible con el trabajo y apoyo de todos los sectores sociales y productivos”, afirmó Díaz González.

El alcalde destacó que este proyecto se suma a las inversiones ya realizadas en el rubro de seguridad, entre las que se encuentran la adquisición de patrullas, la instalación de casetas de vigilancia, oficinas móviles y el uso de drones, entre otras herramientas tecnológicas.

Por su parte, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, detalló que las 500 nuevas cámaras se integrarán a las mil 633 cámaras de videovigilancia que actualmente operan en todos los sectores de la ciudad, de las cuales 893 son municipales y 740 estatales.