Llama Obispo de Saltillo a combatir la soledad navideña y ‘estar al pendiente’

El Obispo de la Diócesis de Saltillo, monseñor Hilario González García, hizo un llamado a la comunidad para contrarrestar el aislamiento y la soledad que enfrentan muchas personas durante la temporada navideña.

El jerarca católico destacó que las fiestas decembrinas, a pesar de su espíritu de unión, pueden acentuar la tristeza en quienes carecen de una red de apoyo cercana.

Monseñor González señaló una realidad creciente: “Hay esa posibilidad, ¿verdad?, de que personas que pues se han quedado solas por enfermedad, por vejez o porque ya todo el mundo se fue a otra parte, pues estar al pendiente, ¿verdad?”.

El líder religioso instó a buscar maneras de garantizar el acompañamiento y evitar que la Navidad se convierta en una época de profunda soledad para el prójimo.

“No es entendernos si somos vecinos, a lo mejor va a ser imposible que todos estemos juntos, pero buscar la manera de que nadie se sienta solo en esta Navidad”, reflexionó el obispo.

Su mensaje se da en el contexto de un aumento documentado de casos de depresión o “bajones” anímicos en diciembre, un fenómeno conocido como depresión navideña o trastorno afectivo estacional.

Instituciones de estudio y salud como la UNAM y el IMSS han alertado que la falta de red de apoyo, el aislamiento social y la dificultad para afrontar duelos son factores de riesgo que se intensifican en estas fechas.

Por ello, la Iglesia se suma al llamado de estar atentos a síntomas de apatía o pensamientos negativos en los demás, buscando ofrecer apoyo espiritual y comunitario.

El mensaje del obispo Hilario González refuerza la importancia de la responsabilidad compartida y el cuidado mutuo para asegurar que el significado de la Navidad se extienda a los más vulnerables en la sociedad.