Aguas de Saltillo integrará segundo binomio canino para detección de fugas

Saltillo
/ 19 febrero 2026
    Aguas de Saltillo integrará segundo binomio canino para detección de fugas
    Iván José Vicente García anunció la licitación para incorporar un segundo binomio canino especializado en la detección de fugas ocultas en la red hidráulica. MANUEL RODRÍGUEZ

Tras el éxito del primer perro buscador, la paramunicipal busca elevar la eficiencia en el cuidado del recurso ante la temporada de calor

Ante la llegada anticipada de las altas temperaturas a la región, Aguas de Saltillo (Agsal) anunció que iniciará un proceso de licitación para incorporar un segundo binomio canino especializado en la detección de fugas ocultas en la red de distribución.

Iván José Vicente García, gerente general de Agsal, destacó que tras un año de operación, el primer canino ha detectado mil fugas, logrando una efectividad del 96%, superando los métodos tradicionales basados en geófonos y prelocalizadores.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Manchas’, el perro de Aguas de Saltillo, es chileno y costó un millón de pesos

“Ante estos resultados estamos trabajando para incorporar un segundo binomio canino los próximos meses; estamos haciendo un proceso de licitación, un estudio de mercado a nivel nacional y luego internacional”, explicó el directivo.

Vicente García señaló que se espera que para los meses de marzo o abril esta nueva unidad esté operando, ya que el análisis costo-beneficio favorece ampliamente este sistema sobre tecnologías costosas como la satelital.

“El satélite depende del uso que le demos, pero hemos llegado a pagar incluso hasta 3 o 4 millones de pesos... sin embargo, el perro pues al final no deja de ser la manutención que tiene el canino”, detalló el gerente.

En cuanto a la preparación para el estiaje, el gerente informó que se han incorporado nuevos pozos a la red y se mantienen inversiones constantes para mejorar la infraestructura y la capacidad de producción de agua en la ciudad.

García subrayó que el consumo en Saltillo se mantiene estable en 115 litros por habitante, un valor óptimo comparado con el resto de la República, pero insistió en que es momento de reforzar los mensajes de cuidado del agua.

Finalmente, el funcionario destacó el éxito del sistema de vigilancia en pozos enlazado al C2, el cual ha reducido los robos y daños a casi cero, permitiendo ahorros de hasta 200 mil pesos por cada incidente evitado.

