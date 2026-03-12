La guerra en Irán causa la mayor interrupción petrolera de la historia, según agencia de energía

Por: Eshe Nelson

La guerra en Medio Oriente ha causado “la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero mundial”, dijo el jueves la Agencia Internacional de Energía, al tiempo que Irán intensificaba sus ataques contra las embarcaciones petroleras de la región.

Antes de la guerra, 20 millones de barriles de petróleo pasaban diariamente por el estrecho de Ormuz, la estrecha vía navegable frente a la costa meridional de Irán. Esa cantidad se ha reducido a “un goteo” desde que Irán advirtió de que los barcos que pasaban por allí corrían peligro de ser atacados, dijo la AIE en su informe mensual.

Esta semana, los 32 Estados miembros de la AIE acordaron liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas, la mayor cantidad de la historia y la primera liberación coordinada desde la invasión a gran escala de Ucrania por Rusia en 2022.

Pero la medida no detuvo de inmediato la subida de los precios del petróleo. El precio del crudo Brent, la referencia mundial, volvió a superar brevemente los 100 dólares el barril el jueves, unos 30 dólares más que a finales de febrero, antes del ataque militar estadounidense-israelí contra Irán. Las interrupciones del suministro causadas por la guerra no dieron muchas señales de remitir, con el incendio de petroleros en el golfo Pérsico después de ser atacados y el cierre de las terminales portuarias de Irak.

Mientras los países del Golfo luchan por exportar su petróleo, han reducido la producción en al menos 10 millones de barriles diarios, a medida que se llenan los depósitos de petróleo. Las exportaciones de otros productos refinados y de gas licuado de petróleo también están paralizadas, dijo la AIE.

Se espera que las cancelaciones generalizadas de vuelos en Medio Oriente causadas por el cierre de los espacios aéreos y las interrupciones del suministro de gas licuado de petróleo frenen la demanda mundial de petróleo en un millón de barriles diarios en marzo y abril, añadió la agencia.

Los precios de la gasolina están en el punto de mira de muchos consumidores, pero la AIE advierte de que otros suministros de combustible están en peligro a causa de la guerra. “Los mercados del gasóleo y el combustible de aviación parecen especialmente vulnerables a una pérdida prolongada de la producción y exportaciones de Medio Oriente, dada la limitada flexibilidad de otros lugares para aumentar la producción”, dijo la agencia en su informe.

El efecto de las interrupciones del suministro se ha extendido por todo el mundo. Algunos países han tomado medidas para controlar la demanda de combustible y proteger a los consumidores de los altos costos. Pakistán ha cerrado escuelas y ha ordenado que las oficinas gubernamentales funcionen cuatro días a la semana, y Corea del Sur dijo esta semana que limitaría los precios en los surtidores por primera vez en casi 30 años. En Francia, TotalEnergies, una de las mayores empresas energéticas del país, dijo el jueves que limitaría los precios de la gasolina y el gasóleo hasta finales de mes.

El miércoles, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dijo que los hogares y las empresas necesitaban un alivio frente a los elevados costos de la energía. La Comisión estaba incluso “estudiando subvenciones o limitar el precio del gas”, dijo, al tiempo que instaba a los países a bajar los impuestos sobre la electricidad.

