Dinos de Saltillo anuncia el regreso de Diego Castillo para la temporada 2026 de la LFA

Fútbol Americano
/ 12 marzo 2026
    Castillo aporta versatilidad al esquema defensivo de Dinos al desempeñarse como linebacker y defensive end. FOTO: DINOS LFA

Los Dinos de Saltillo confirmaron la renovación del defensivo Diego Castillo, quien continuará en el equipo para la temporada 2026 de la Liga de Fútbol Americano Profesional

Los Dinos de Saltillo continúan ajustando su roster rumbo a la temporada 2026 de la Liga de Fútbol Americano Profesional, y este miércoles anunciaron el regreso del jugador defensivo Diego Alfonso Castillo Saucedo, quien volverá a vestir los colores del equipo para la próxima campaña.

A través de sus redes sociales, la organización compartió una imagen con el mensaje “Bienvenido a casa” y la leyenda “Re-signed”, confirmando así la continuidad del defensivo dentro del proyecto del conjunto saltillense. Con esta decisión, el equipo apuesta por mantener parte de la base que ha formado su estructura defensiva en temporadas recientes.

Castillo se ha desempeñado principalmente como linebacker, aunque dentro del esquema defensivo de los Dinos también ha ocupado la posición de defensive end, aportando versatilidad a la línea defensiva y al grupo de apoyadores. Ambas posiciones son clave dentro de la estrategia del equipo, ya que permiten presionar al mariscal de campo, contener el ataque terrestre y generar jugadas detrás de la línea de golpeo.

A lo largo de su trayectoria en el football americano nacional, el jugador ha sido considerado un elemento con proyección dentro del circuito profesional. Su nombre también apareció en su momento dentro del programa MexICan Stars, una iniciativa enfocada en proyectar talento mexicano hacia oportunidades en ligas internacionales, particularmente en Canadá.

Para los Dinos, la permanencia de Castillo representa continuidad en una defensiva que históricamente ha sido uno de los pilares del equipo. Desde su ingreso a la liga, la franquicia de Saltillo ha apostado por construir planteles competitivos con talento nacional combinado con refuerzos extranjeros.

El equipo coahuilense es uno de los proyectos más representativos dentro de la LFA y ha logrado consolidar una base importante de aficionados en la región norte del país. Cada temporada, la organización busca mantenerse como protagonista dentro de la liga, apostando por jugadores que ya conocen la estructura del equipo y el estilo de juego.

Con el anuncio del regreso de Castillo, la directiva continúa revelando gradualmente los nombres que formarán parte del plantel para la próxima campaña. Estos movimientos forman parte de la etapa de planeación previa al arranque de los campamentos y la preparación rumbo al nuevo calendario de la liga.

La expectativa para la temporada 2026 comienza a tomar forma en Saltillo, donde los aficionados esperan que el equipo mantenga el nivel competitivo que lo ha caracterizado en los últimos años.

El retorno de Diego Castillo representa una pieza más dentro del armado del roster que buscará defender los colores de los Dinos en la próxima temporada del football profesional en México.

Temas


Fichajes
Futbol Americano

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


LFA
Dinos de Saltillo

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

