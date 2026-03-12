Dinos de Saltillo anuncia el regreso de Diego Castillo para la temporada 2026 de la LFA

Los Dinos de Saltillo continúan ajustando su roster rumbo a la temporada 2026 de la Liga de Fútbol Americano Profesional, y este miércoles anunciaron el regreso del jugador defensivo Diego Alfonso Castillo Saucedo, quien volverá a vestir los colores del equipo para la próxima campaña.

A través de sus redes sociales, la organización compartió una imagen con el mensaje “Bienvenido a casa” y la leyenda “Re-signed”, confirmando así la continuidad del defensivo dentro del proyecto del conjunto saltillense. Con esta decisión, el equipo apuesta por mantener parte de la base que ha formado su estructura defensiva en temporadas recientes.

Castillo se ha desempeñado principalmente como linebacker, aunque dentro del esquema defensivo de los Dinos también ha ocupado la posición de defensive end, aportando versatilidad a la línea defensiva y al grupo de apoyadores. Ambas posiciones son clave dentro de la estrategia del equipo, ya que permiten presionar al mariscal de campo, contener el ataque terrestre y generar jugadas detrás de la línea de golpeo.