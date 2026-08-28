Aguas de Saltillo obtiene certificación internacional para gestión responsable de IA

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Aguas de Saltillo obtiene certificación internacional para gestión responsable de IA
    AGSAL se convirtió en la primera empresa de Coahuila en obtener este reconocimiento. ESPECIAL

La certificación reconoce el uso responsable y estratégico de nuevas tecnologías

Aguas de Saltillo (AGSAL) fortaleció su estrategia de innovación y uso responsable de nuevas tecnologías al obtener la certificación ISO/IEC 42001:2023, estándar internacional para los Sistemas de Gestión de Inteligencia Artificial (SGIA).

Con este reconocimiento, la empresa se convirtió en la primera en Coahuila y en la primera compañía de agua y saneamiento en Latinoamérica en obtener dicha certificación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/lluvias-dan-respiro-a-coahuila-a-traves-de-sus-presas-KB22328064

El proceso contempló varios meses de trabajo para establecer un sistema que permita gestionar el uso de herramientas de inteligencia artificial bajo principios de seguridad, ética y responsabilidad.

La decisión de avanzar en esta certificación responde a la creciente incorporación de herramientas de IA en distintos ámbitos y a la necesidad de establecer criterios claros para su utilización dentro de la organización.

La norma ISO/IEC 42001:2023 establece un marco para que las organizaciones gestionen sus sistemas de inteligencia artificial de manera responsable, mediante la identificación y gestión de riesgos, además de procesos de mejora continua. La certificación fue auditada y emitida por un organismo internacional.

Para Aguas de Saltillo, contar con este sistema representa un paso para acompañar la incorporación de la inteligencia artificial mediante procesos, criterios y responsabilidades definidos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/restablecimiento-del-servicio-de-agua-en-saltillo-sera-gradual-podria-tardar-hasta-tres-dias-HH22528186

La empresa busca que estas tecnologías contribuyan al fortalecimiento de sus procesos operativos, comerciales y de soporte, bajo un enfoque responsable y orientado a generar valor.

Con esta certificación, AGSAL refrendó su compromiso con la innovación y la mejora continua, además de la búsqueda de nuevas soluciones para fortalecer sus procesos y mantener la calidad del servicio que brinda a sus usuarios.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ia
Tecnología

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Morena: Cupo limitado para narcocandidatos

Morena: Cupo limitado para narcocandidatos
El japonés detenido por propaganda comunista en Saltillo en 1931

El japonés detenido por propaganda comunista en Saltillo en 1931
true

Certeza jurídica: si no existe, estamos en serios problemas
Elementos de la Policía Municipal acudieron a la UVM Campus Saltillo después del reporte por una presunta amenaza difundida entre estudiantes.

Amenaza de tiroteo alarma a comunidad de UVM Saltillo; revisan campus y descartan presencia de armas
Cecilia Guadiana confirmó que cuenta con doble nacionalidad al pronunciarse sobre la iniciativa que modificaría los requisitos para aspirar a una gubernatura.

‘Mi responsabilidad está en el Senado’: Cecilia Guadiana ante iniciativa que podría impedirle contender por la gubernatura de Coahuila
Santos Laguna recibirá a Tigres en el Estadio Corona con la urgencia de cortar su racha de cinco derrotas en el Apertura 2026.

Santos vs Tigres: ¿romperán los Guerreros su pesadilla en casa?
Un lanzador móvil de misiles Patriot se exhibe en el exterior de la base militar de Fort Sill, cerca de Lawton, Oklahoma, el 21 de marzo de 2023.

Advierten que Estados Unidos padece de una ‘aguda escasez’ de misiles Patriot en Europa
Dean Roy, de 15 años, repone el expositor de refrescos en la pizzería de sus padres en Stowe, Vermont. Dean figurará en la boleta electoral de noviembre como candidato a gobernador por un tercer partido.

Conoce al adolescente que se postuló para gobernador de Vermont y está listo para causar ‘impacto’