Aguas de Saltillo obtiene certificación internacional para gestión responsable de IA

Aguas de Saltillo (AGSAL) fortaleció su estrategia de innovación y uso responsable de nuevas tecnologías al obtener la certificación ISO/IEC 42001:2023, estándar internacional para los Sistemas de Gestión de Inteligencia Artificial (SGIA). Con este reconocimiento, la empresa se convirtió en la primera en Coahuila y en la primera compañía de agua y saneamiento en Latinoamérica en obtener dicha certificación.

El proceso contempló varios meses de trabajo para establecer un sistema que permita gestionar el uso de herramientas de inteligencia artificial bajo principios de seguridad, ética y responsabilidad. La decisión de avanzar en esta certificación responde a la creciente incorporación de herramientas de IA en distintos ámbitos y a la necesidad de establecer criterios claros para su utilización dentro de la organización. La norma ISO/IEC 42001:2023 establece un marco para que las organizaciones gestionen sus sistemas de inteligencia artificial de manera responsable, mediante la identificación y gestión de riesgos, además de procesos de mejora continua. La certificación fue auditada y emitida por un organismo internacional. Para Aguas de Saltillo, contar con este sistema representa un paso para acompañar la incorporación de la inteligencia artificial mediante procesos, criterios y responsabilidades definidos.

La empresa busca que estas tecnologías contribuyan al fortalecimiento de sus procesos operativos, comerciales y de soporte, bajo un enfoque responsable y orientado a generar valor. Con esta certificación, AGSAL refrendó su compromiso con la innovación y la mejora continua, además de la búsqueda de nuevas soluciones para fortalecer sus procesos y mantener la calidad del servicio que brinda a sus usuarios.

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