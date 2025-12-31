Aguas de Saltillo pide no usar cartón para proteger tuberías ante temperaturas de 0 grados

    Aguas de Saltillo pide no usar cartón para proteger tuberías ante temperaturas de 0 grados
    Ante el descenso de temperaturas por el frente frío 25, Aguas de Saltillo exhortó a la población a proteger medidores y tuberías para evitar rupturas y fugas derivadas del congelamiento. FOTO: ARCHIVO

Con la llegada del frente frío número 25, la paramunicipal urge a los ciudadanos a resguardar sus medidores con materiales adecuados

Tras el drástico descenso de temperatura provocado por el ingreso del frente frío número 25, la empresa Aguas de Saltillo (Agsal) ha puesto en marcha una campaña preventiva para evitar daños en la infraestructura hidráulica de los hogares. El fenómeno meteorológico, que entró la madrugada del lunes, provocó una caída térmica estrepitosa de los 22 grados hasta los 2 grados centígrados en cuestión de horas.

Riesgo de congelamiento en zonas altas

Los reportes de la paramunicipal indican que durante la madrugada del martes el termómetro alcanzó los 0 grados en la mancha urbana, mientras que en las faldas de la sierra se registraron temperaturas de hasta -2 grados centígrados.

Ante este escenario, Aguas de Saltillo, Agsal ha difundido el mensaje: “El frío puede congelarte, pero no vencerte”, con el objetivo de fomentar la cultura de la prevención entre los saltillenses.

Cabe mencionar que la Comisión Nacional del Agua ha pronosticado un total de 48 frentes fríos y en los meses de enero y febrero se registran las temperaturas más bajas en la ciudad.

Materiales recomendados y errores comunes

Para proteger los medidores y las tuberías expuestas a la intemperie, la campaña técnica y de audio lanzada por la empresa sugiere el uso de materiales aislantes como: mangueras de espuma y plástico y cordón.

Un punto crítico de la alerta es la advertencia sobre materiales contraproducentes. Las autoridades piden a la ciudadanía evitar el uso de cartón o trapos para cubrir las instalaciones. La razón técnica es que estos materiales absorben el agua y retienen la humedad, lo que acelera el proceso de congelamiento y, eventualmente, provoca rupturas y fugas de agua de difícil reparación.

En caso de que el medidor de agua llegue a congelarse a pesar de las precauciones, se ha instruido a la población a no intentar maniobras riesgosas y, en su lugar, solicitar el apoyo de las cuadrillas especializadas de Aguas de Saltillo Comunicándose al número de atención 073.

Esta medida se suma a los esfuerzos estatales reportados anteriormente, donde se han habilitado refugios y se mantiene una vigilancia estrecha por las ráfagas de viento y temperaturas gélidas que, según Protección Civil, podrían mantenerse en el rango de los -5 grados centígrados en diversas zonas de la entidad.

Temas


Agua
Frente Frío

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


AGUAS DE SALTILLO

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

