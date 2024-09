Aguas de Saltillo registra hasta 500 reportes mensuales por alcantarillado obstruido

La problemática del alcantarillado en Saltillo se ha intensificado, con un promedio de entre 300 y 500 reportes mensuales sobre problemas con alcantarillado, según Iván José Vicente García, gerente general de Aguas de Saltillo (Agsal). Estos reportes incluyen, incidencias como tapas faltantes y arreglos de obra civil, pero predominan los atascos y obstrucciones que se traducen en la salida de aguas negras en la ciudad.

Las recientes lluvias han puesto de manifiesto esta problemática. Carlos Medina, director técnico de la paramunicipal, explicó anteriormente a VANGUARDIA que las intensas corrientes de agua de lluvia provocan que las tapas del drenaje se levanten o se desprendan. Esto ocurre debido a la presión ejercida por el agua en las tuberías, así como a los bloqueos en los conductos causados por la acumulación de basura.

La red de alcantarillado de la ciudad enfrenta serias dificultades, especialmente durante las lluvias intensas, cuando su capacidad se ve sobrepasada. “Cuando llueve con una intensidad como la que ha llovido algunos días, la propia red de alcantarillado no tiene la capacidad para absorber toda esa cantidad de lluvia; por tanto, se complica un poco más la gestión de la cantidad. Pero también animamos a la gente a que no utilicen el alcantarillado como si fuera un bote de basura porque la mayor parte de los atascos que encontramos en las redes de alcantarillado suelen ser por objetos que no deberían estar ahí”, comentó Vicente García.

Además, destacó que el alcantarillado de Saltillo a menudo se convierte en un vertedero improvisado para la ciudadanía, pues han encontrado objetos como bolsas, herramientas y hasta juguetes. “Son cosas que, la verdad, cuesta imaginar que se encuentren dentro de la red de alcantarillado”, dijo.

Vicente García señaló que las zonas periféricas de Saltillo son las más afectadas, ya que su menor pendiente dificulta el flujo de agua.

Debe analizar gobierno creación de presas rompepicos en Saltillo

En cuanto a la creación de presas rompepicos en la capital, el gerente de Agsal señaló que estos podrían ayudar a almacenar el agua de lluvia en lugar de permitir que se pierda. “La verdad es que es triste que el agua acabe en el norte y no se pueda almacenar. Habría que buscar posibilidades para que esto sí se pudiera hacer”, señaló.

Señaló que la creación de estas presas sería una gran ayuda para el abastecimiento de agua en la ciudad. Dado el extenso territorio de Saltillo y sus cuencas hidrográficas, un almacenamiento acumulado de entre 30 y 40 hectómetros podría resultar muy beneficioso, ya que proporcionaría una reserva. Sin embargo, enfatizó que esta propuesta debe ser analizada por el gobierno estatal y municipal, quienes deberán valorar su viabilidad.