Avanza plan anti sequía de Aguas de Saltillo; comienzan segunda y tercera fase

Aguas de Saltillo (AGSAL) ha tenido un significativo avance en el plan anti sequía presentado el año pasado, según informó su gerente general, Iván José Vicente García, quien señaló que, tras la conclusión de la primera fase, la empresa ha comenzado con la el segundo y tercer paso, que buscan fortalecer la captación y distribución de agua en la región.

La segunda fase del plan se centra en la incorporación de nuevas fuentes de extracción que permitirán obtener más de 100 litros por segundo. Basada en el proyecto FIDAGUA de 1996, esta fase contempla la perforación de nuevos pozos en ejidos con acuerdos para abastecer el acuífero Saltillo Sur, así como la compra de pozos privados en la misma área.

La tercera fase se enfocará en la interconexión de redes de agua, específicamente entre las zonas de captación de Zapalinamé, con el fin de optimizar el uso de recursos hídricos y asegurar un abastecimiento más equilibrado. Para llevar a cabo estas acciones, se informó que serían necesarios 62 millones de pesos para la segunda fase y 50 millones para la tercera.

Ante ello, Vicente García subrayó la importancia de buscar nuevas fuentes de captación dado el crecimiento poblacional de Saltillo, que recibe anualmente alrededor de 5 mil 500 nuevos contratos, lo que se traduce en aproximadamente 20 mil habitantes más.

En el último año, AGSAL ha incorporado 34 pozos adicionales en la zona urbana, con un caudal total de 50 litros por segundo, sin embargo, la necesidad de pozos más grandes en áreas extraurbanas es prioritaria, y se están realizando estudios hidrogeológicos para identificar los mejores puntos de perforación.

Vicente García señaló que ambas fases del plan se desarrollarán en paralelo. La interconexión de acuíferos se realizará a través de nuevas redes de tuberías, y ya se han iniciado trabajos de excavación que permitirán el flujo de agua de la zona sur hacia Zapalinamé.

“Es un trabajo que como digo es continuo, que a veces no se publicita tanto, no se ve tanto, pero que hacemos de forma continua y que no va a finalizar. Tendremos que hacer nuevas redes y en los próximos meses estaremos trabajando en ello”, concluyó Vicente García.