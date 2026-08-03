Ajustarán rutas de Aquí Vamos Gratis por fiesta del Santo Cristo en Saltillo

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    Ajustarán rutas de Aquí Vamos Gratis por fiesta del Santo Cristo en Saltillo
    Los ajustes aplicarán únicamente durante el 6 de agosto. CORTESÍA

El Gobierno Municipal de Saltillo anunció los cambios en el servicio

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que este miércoles 6 de agosto se aplicará un ajuste temporal en el recorrido de las rutas troncales norte-sur y sur-norte del programa Aquí Vamos Gratis, con motivo de la fiesta patronal del Santo Cristo de la Capilla.

El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) detalló que la ruta troncal norte-sur circulará por la calle Presidente Cárdenas y posteriormente tomará la calle Obregón hasta llegar a San Lorenzo, donde retomará su recorrido habitual.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-mejora-movilidad-en-vista-alta-con-pavimentacion-de-calles-por-mas-de-37-mdp-MM22597975

En tanto, la ruta troncal sur-norte será desviada por la calle Abasolo hasta incorporarse al bulevar Francisco Coss, para después continuar con su trayecto normal.

Las modificaciones buscan facilitar la movilidad durante las celebraciones religiosas y atender los cierres viales que se implementarán en el primer cuadro de la ciudad con motivo de la festividad.

El IMMUS exhortó a la ciudadanía a tomar las previsiones necesarias y planificar con anticipación sus traslados durante el 6 de agosto, a fin de evitar contratiempos al utilizar las rutas troncales gratuitas del programa Aquí Vamos Gratis.

La dependencia informó que, una vez concluidas las actividades de la fiesta patronal, a partir del jueves 7 de agosto las rutas norte-sur y sur-norte reanudarán sus recorridos habituales.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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