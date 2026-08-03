Ajustarán rutas de Aquí Vamos Gratis por fiesta del Santo Cristo en Saltillo

El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) detalló que la ruta troncal norte-sur circulará por la calle Presidente Cárdenas y posteriormente tomará la calle Obregón hasta llegar a San Lorenzo, donde retomará su recorrido habitual.

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que este miércoles 6 de agosto se aplicará un ajuste temporal en el recorrido de las rutas troncales norte-sur y sur-norte del programa Aquí Vamos Gratis, con motivo de la fiesta patronal del Santo Cristo de la Capilla.

En tanto, la ruta troncal sur-norte será desviada por la calle Abasolo hasta incorporarse al bulevar Francisco Coss, para después continuar con su trayecto normal.

Las modificaciones buscan facilitar la movilidad durante las celebraciones religiosas y atender los cierres viales que se implementarán en el primer cuadro de la ciudad con motivo de la festividad.

El IMMUS exhortó a la ciudadanía a tomar las previsiones necesarias y planificar con anticipación sus traslados durante el 6 de agosto, a fin de evitar contratiempos al utilizar las rutas troncales gratuitas del programa Aquí Vamos Gratis.

La dependencia informó que, una vez concluidas las actividades de la fiesta patronal, a partir del jueves 7 de agosto las rutas norte-sur y sur-norte reanudarán sus recorridos habituales.