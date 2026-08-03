Ajustarán rutas de Aquí Vamos Gratis por fiesta del Santo Cristo en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El Gobierno Municipal de Saltillo anunció los cambios en el servicio
El Gobierno Municipal de Saltillo informó que este miércoles 6 de agosto se aplicará un ajuste temporal en el recorrido de las rutas troncales norte-sur y sur-norte del programa Aquí Vamos Gratis, con motivo de la fiesta patronal del Santo Cristo de la Capilla.
El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) detalló que la ruta troncal norte-sur circulará por la calle Presidente Cárdenas y posteriormente tomará la calle Obregón hasta llegar a San Lorenzo, donde retomará su recorrido habitual.
En tanto, la ruta troncal sur-norte será desviada por la calle Abasolo hasta incorporarse al bulevar Francisco Coss, para después continuar con su trayecto normal.
Las modificaciones buscan facilitar la movilidad durante las celebraciones religiosas y atender los cierres viales que se implementarán en el primer cuadro de la ciudad con motivo de la festividad.
El IMMUS exhortó a la ciudadanía a tomar las previsiones necesarias y planificar con anticipación sus traslados durante el 6 de agosto, a fin de evitar contratiempos al utilizar las rutas troncales gratuitas del programa Aquí Vamos Gratis.
La dependencia informó que, una vez concluidas las actividades de la fiesta patronal, a partir del jueves 7 de agosto las rutas norte-sur y sur-norte reanudarán sus recorridos habituales.