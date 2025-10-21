Al penal ‘padrino’ de anexo femenil en Saltillo por presunto abuso a una menor

Saltillo
/ 21 octubre 2025
    Al penal ‘padrino’ de anexo femenil en Saltillo por presunto abuso a una menor
    El caso salió a la luz cuando la víctima confesó a su madre que había sido agredida sexualmente por Christian “N”. FOTO: CORTESÍA

Tras la denuncia, la Fiscalía de las Mujeres inició investigaciones y se realizaron varias diligencias. El acusado permanece en el Cereso a la espera de una resolución judicial

Christian “N”, “padrino” del anexo femenil Nueva Vida, ubicado en la colonia El Salvador, fue ingresado al penal varonil de Saltillo.

El arresto se realizó por el delito de abuso sexual y violación en agravio de una joven de 16 años, y durante la tarde-noche de este martes se llevó a cabo la audiencia inicial a puerta cerrada.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo implementará un carril adicional y rotondas para mejorar la vialidad ante nuevo Recinto Ferial

No se permitió el acceso al público; únicamente estuvieron presentes el agente investigador y el personal del Ministerio Público asignado a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif).

$!El “padrino” del anexo femenil Nueva Vida en Saltillo, fue detenido acusado de abusar de una joven de 16 años.
El “padrino” del anexo femenil Nueva Vida en Saltillo, fue detenido acusado de abusar de una joven de 16 años. FOTO: CORTESÍA

Fuentes de la Fiscalía de las Mujeres informaron que se inició la investigación en contra del encargado del anexo, y se realizaron diversas diligencias, incluyendo la declaración de más de veinte personas vinculadas al caso, aunque no se dieron a conocer detalles específicos.

El caso salió a la luz cuando la víctima confesó a su madre que había sido agredida sexualmente.

Se informó que, presuntamente, la joven se encuentra embarazada y que el padre sería Christian “N”, versión que hasta el momento no ha sido confirmada por las autoridades.

El acusado permanece recluido en el Cereso de Saltillo, a la espera de que un juez determine su situación legal.<br />

ATENDIÓ UNIF EL CASO

La Unidad de Integración Familiar (UNIF) confirmó que su personal atendió el reporte que derivó en la detención de Christian N., señalado como responsable de un anexo femenil ubicado en la colonia El Salvador de Saltillo, donde una menor de edad lo acusó de abuso sexual y violación.

En entrevista con Vanguardia, Patricia Moreno, titular de la UNIF, explicó que la llamada de auxilio ingresó el domingo, alrededor de las 2:30 de la tarde, a través del sistema de emergencias 911.

“Va personal de UNIF, un hombre y una mujer. Cuando llegan al anexo hay una señora que se llama Katy, quien refiere que su hija le dijo que el padrino del anexo había abusado de ella en varias ocasiones y la había violado dos veces”, dijo

La funcionaria detalló que al arribar al sitio el personal encontró alrededor de 30 personas, entre hombres y mujeres, dentro del inmueble.

“No logramos contar cuánta gente, pero pues había hombres y era un lugar de mujeres”, precisó.“La señora les señala quién es el responsable. Mis muchachos lo detienen y lo ponen a disposición del Ministerio Público de asuntos de menores”, agregó.

Moreno indicó que la joven de 16 años fue trasladada al Hospital General para activar el protocolo médico previsto.

“Ahí se activa la norma, se da conocimiento al MP y el señor queda detenido. Todo lo demás —investigación, número de personas, situación del anexo— ya corresponde a PRONNIF del Estado”, mencionó.

La titular de UNIF reiteró que la intervención de la dependencia se limitó a la atención inicial, aseguramiento y canalización del caso.

“En el momento, si te están señalando a esa persona, tú lo detienes. Determinar si se va a quedar o si hay más involucrados, ya es función del Ministerio Público”, aclaró.

Consultada sobre el número de posibles víctimas, Moreno confirmó que la denuncia fue presentada -hasta el momento- por una sola menor.

“Yo ignoro si hay más. Ella fue la que dijo. Para mí, con una basta”, agregó.

Por su parte, la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) informó que brindó atención y acompañamiento a la víctima para la presentación de la denuncia ante el Ministerio Público y que la audiencia de vinculación se realizó este martes a las 2:00 de la tarde.

Temas


Seguridad
Violencia
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

true

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El dengue hemorrágico es el tipo más grave; los casos se mantienen en otoño ante la mayor resistencia del mosquito.

Coahuila: Alertan por mayor resistencia del mosquito del dengue
Agentes de la FGR aseguraron un kilo 190 gramos de metanfetamina durante un cateo en la colonia Guayulera, en Saltillo, como parte de las investigaciones contra Sergio “N” y Claudia “N”.

FGR logra vinculación a proceso contra pareja por venta de metanfetamina en Saltillo
Quienes vendan los lotes incurren en delitos ambientales y pueden ser responsables de fraude, señaló el Gobierno Municipal.

Alertan sobre venta ilegal de terrenos en zona protegida de Saltillo
Legisladores locales respaldaron el llamado para reactivar la economía de la Región Carbonífera.

Congreso de Coahuila pide apoyo a legisladores federales para incluir a la Región Carbonífera en programa de desarrollo
Noroña: De méndigo a mendigo

Noroña: De méndigo a mendigo
Algunos casos que atienden agentes del MP o fiscales pueden tardar más de un año en resolverse o ser arrastrados de años anteriores.

Mejora carga de trabajo para ministerios públicos de Coahuila, pero sigue siendo una de las 12 más atareadas
Los ataques han trascendido más allá de objetivos venezolanos, y las repercusiones de estos conflictos comienzan a afectar a otras naciones, en particular a Colombia.

¿Por qué EE. UU. sigue atacando embarcaciones en el Caribe?
La Sedatu dio a conocer que hasta la fecha se han liberado mil 607 predios para los proyectos de trenes.

Paga Gobierno de México 5 mil mdp en liberación de vías para trenes de pasajeros