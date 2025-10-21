Al penal ‘padrino’ de anexo femenil en Saltillo por presunto abuso a una menor

No se permitió el acceso al público; únicamente estuvieron presentes el agente investigador y el personal del Ministerio Público asignado a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif).

El arresto se realizó por el delito de abuso sexual y violación en agravio de una joven de 16 años, y durante la tarde-noche de este martes se llevó a cabo la audiencia inicial a puerta cerrada.

Christian “N”, “padrino” del anexo femenil Nueva Vida, ubicado en la colonia El Salvador, fue ingresado al penal varonil de Saltillo .

Fuentes de la Fiscalía de las Mujeres informaron que se inició la investigación en contra del encargado del anexo, y se realizaron diversas diligencias, incluyendo la declaración de más de veinte personas vinculadas al caso, aunque no se dieron a conocer detalles específicos.

El caso salió a la luz cuando la víctima confesó a su madre que había sido agredida sexualmente.

Se informó que, presuntamente, la joven se encuentra embarazada y que el padre sería Christian “N”, versión que hasta el momento no ha sido confirmada por las autoridades.

El acusado permanece recluido en el Cereso de Saltillo, a la espera de que un juez determine su situación legal.<br />



ATENDIÓ UNIF EL CASO

La Unidad de Integración Familiar (UNIF) confirmó que su personal atendió el reporte que derivó en la detención de Christian N., señalado como responsable de un anexo femenil ubicado en la colonia El Salvador de Saltillo, donde una menor de edad lo acusó de abuso sexual y violación.

En entrevista con Vanguardia, Patricia Moreno, titular de la UNIF, explicó que la llamada de auxilio ingresó el domingo, alrededor de las 2:30 de la tarde, a través del sistema de emergencias 911.

“Va personal de UNIF, un hombre y una mujer. Cuando llegan al anexo hay una señora que se llama Katy, quien refiere que su hija le dijo que el padrino del anexo había abusado de ella en varias ocasiones y la había violado dos veces”, dijo

La funcionaria detalló que al arribar al sitio el personal encontró alrededor de 30 personas, entre hombres y mujeres, dentro del inmueble.

“No logramos contar cuánta gente, pero pues había hombres y era un lugar de mujeres”, precisó.“La señora les señala quién es el responsable. Mis muchachos lo detienen y lo ponen a disposición del Ministerio Público de asuntos de menores”, agregó.

Moreno indicó que la joven de 16 años fue trasladada al Hospital General para activar el protocolo médico previsto.

“Ahí se activa la norma, se da conocimiento al MP y el señor queda detenido. Todo lo demás —investigación, número de personas, situación del anexo— ya corresponde a PRONNIF del Estado”, mencionó.

La titular de UNIF reiteró que la intervención de la dependencia se limitó a la atención inicial, aseguramiento y canalización del caso.

“En el momento, si te están señalando a esa persona, tú lo detienes. Determinar si se va a quedar o si hay más involucrados, ya es función del Ministerio Público”, aclaró.

Consultada sobre el número de posibles víctimas, Moreno confirmó que la denuncia fue presentada -hasta el momento- por una sola menor.

“Yo ignoro si hay más. Ella fue la que dijo. Para mí, con una basta”, agregó.

Por su parte, la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) informó que brindó atención y acompañamiento a la víctima para la presentación de la denuncia ante el Ministerio Público y que la audiencia de vinculación se realizó este martes a las 2:00 de la tarde.