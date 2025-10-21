Saltillo implementará un carril adicional y rotondas para mejorar la vialidad ante nuevo Recinto Ferial

El Ayuntamiento de Saltillo trabaja en un plan de reingeniería vial para mitigar la saturación de tráfico que generará el nuevo Recinto Ferial Expo Coahuila, cuya culminación está proyectada para el año 2027.

Los trabajos, enfocados en bulevares clave, buscan asegurar la fluidez vehicular ante la expectativa de un alto flujo de asistentes a los múltiples eventos que se realizarán en el complejo.

Antonio Nerio, Director de Infraestructura y Obras Públicas de Saltillo, confirmó el esfuerzo: “Estamos trabajando en el proyecto. Obviamente es un proyecto del Gobierno del Estado, pero lo que compete al municipio, que son las vialidades, efectivamente estamos trabajando para poder darle una solución y mejorar la fluidez.”

El funcionario municipal recordó que la necesidad de estas adecuaciones quedó en evidencia con eventos recientes que pusieron a prueba la infraestructura. “Nos dimos cuenta ahora con este exitoso fin de semana del Rodeo que la afluencia de gente es bastante, y yo creo que va a ser cada vez más la que va a estar asistiendo”, señaló Nerio.

El eje central de las obras es el bulevar Centenario, donde se analiza la posibilidad de implementar un carril extra y renovar los accesos. “Vamos a trabajar sobre ese bulevar Centenario, vamos a trabajar la posibilidad de un carril adicional, este, y bueno, el acceso a todos los estacionamientos”, puntualizó el Director.

Sin embargo, el proyecto tiene un alcance mayor, pues la saturación se ha extendido a vías colindantes con el nuevo centro de eventos.

Nerio reconoció que el alto flujo vehicular saturó el entorno: “No es nada más el bulevar Centenario; el Valdés Sánchez, el bulevar Fundadores, todos esos nos dimos cuenta que se estuvieron saturando por el alto flujo vehicular, entonces vamos a trabajar en solucionar esa situación.”

Para lograr el carril adicional en el Centenario, el plan contempla modificar la barda y la banqueta, así como la reubicación de los accesos principales. “Para poder tener un carril adicional, tendríamos que modificar la barda y modificar la banqueta y, obviamente, todo esto hacerlo coordinadamente con el proyecto ejecutivo”, mencionó el funcionario.

Finalmente, el municipio también labora en la instalación de nuevas paradas de autobuses, que no interfieran con el tráfico, y en la creación de una rotonda para la descarga de pasajeros en el nuevo acceso.