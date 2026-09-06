Alarma por fuga de gas moviliza a autoridades en plena Ruta Recreativa, en la colonia República de Saltillo

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    Alarma por fuga de gas moviliza a autoridades en plena Ruta Recreativa, en la colonia República de Saltillo
    Autoridades acordonaron un tramo de la colonia República tras el daño registrado en una tubería de gas. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Un cortocircuito habría provocado el sobrecalentamiento y posterior perforación de una tubería de gas; el incidente ocurre días después de dos explosiones relacionadas con gas LP en Saltillo

Una nueva movilización de cuerpos de emergencia se registró la mañana de este domingo en la colonia República, al norte de Saltillo, luego de que una tubería de gas resultara dañada en el exterior de un inmueble ubicado en el cruce de las calles Venustiano Carranza y Colima.

El incidente generó la intervención preventiva de elementos de la Policía Municipal, quienes se encontraban realizando labores de vigilancia en las inmediaciones de la Ruta Recreativa y acudieron al sitio para controlar la situación y evitar riesgos para peatones y automovilistas.

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De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el desperfecto se habría originado a consecuencia de un cortocircuito, cuya descarga habría provocado un incremento considerable de temperatura en la zona, hasta ocasionar daños y una perforación en la tubería.

$!Bomberos y Protección Civil acudieron al cruce de Venustiano Carranza y Colima para revisar la instalación afectada.
Bomberos y Protección Civil acudieron al cruce de Venustiano Carranza y Colima para revisar la instalación afectada. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Ante la posibilidad de que el desperfecto representara un riesgo para quienes transitaban por el sector, los agentes municipales procedieron a cerrar temporalmente un tramo mientras se realizaban las labores correspondientes para controlar la contingencia.

Posteriormente arribó personal del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron una inspección en el lugar para determinar las condiciones en que se encontraba la instalación.

Como parte del procedimiento, las autoridades elaboraron un acta dirigida al propietario del inmueble, a quien se le solicitará proporcionar los pormenores relacionados con el desperfecto y las condiciones de la instalación afectada.

Según los primeros datos proporcionados por las autoridades, los daños ocasionados en las tuberías representarían un monto superior a 5 mil pesos.

$!La falla en la tubería provocó la movilización preventiva de policías, bomberos y personal de Protección Civil.
La falla en la tubería provocó la movilización preventiva de policías, bomberos y personal de Protección Civil. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Aunque el incidente no pasó a mayores y no se reportaron personas lesionadas, la movilización ocurre apenas unos días después de dos explosiones relacionadas con acumulaciones de gas LP que provocaron alarma entre habitantes de distintos sectores de Saltillo.

El pasado 2 de septiembre, un siniestro ocurrido durante labores de reabastecimiento de un tanque estacionario en el fraccionamiento San Alberto dejó gravemente herido a un hombre de 66 años, quien posteriormente falleció debido a las lesiones sufridas. Dos trabajadores de la empresa gasera también resultaron afectados, luego murió uno de ellos en el IMSS.

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$!El desperfecto fue localizado en el exterior de un inmueble, donde se realizaron labores de inspección para descartar mayores riesgos.
El desperfecto fue localizado en el exterior de un inmueble, donde se realizaron labores de inspección para descartar mayores riesgos. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Ese mismo día, horas más tarde, otro incidente se registró en una plaza comercial de la colonia República, también durante maniobras relacionadas con el suministro de gas LP. La explosión provocó daños en diversos establecimientos y dejó a varias personas lesionadas.

Estos acontecimientos han incrementado la atención sobre las condiciones de seguridad de las instalaciones de gas en viviendas y establecimientos comerciales, así como sobre los protocolos que deben seguirse durante las labores de suministro.

Las autoridades mantienen el llamado a propietarios y responsables de inmuebles para revisar periódicamente tuberías, conexiones y tanques estacionarios, además de atender de inmediato cualquier señal de fuga, daño o deterioro que pudiera representar un riesgo.

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