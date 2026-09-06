Coahuila, bajo alerta por lluvias; Saltillo tendrá jornada fresca y con nubes dispersas

SALTILLO, COAH.- Coahuila enfrentará este domingo una jornada marcada por la nubosidad, lluvias puntuales muy fuertes y actividad eléctrica, por lo que la Subsecretaría de Protección Civil del Estado llamó a la población a extremar precauciones. De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos e inundaciones, además de elevar los niveles de ríos y arroyos y reducir considerablemente la visibilidad en algunos puntos.

La Región Sureste registra la mayor acumulación de lluvia en Coahuila, acompañada de chubascos y tormentas eléctricas. Región Sureste (Afectación Principal): Municipios como Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga y General Cepeda enfrentan la mayor probabilidad de precipitaciones (hasta un 90% con acumulados significativos de hasta 31 mm), acompañados de descargas eléctricas y rachas de viento. Región Centro y Carbonífera (Afectación Moderada): Ciudades como Monclova y Sabinas presentan lluvias ligeras a moderadas e intermitentes, con cielo nublado y ambiente fresco. Región Laguna (Afectación Menor): En zonas como Torreón, se registran precipitaciones débiles, lloviznas aisladas o chubascos de menor intensidad. Región Norte: Mantiene baja probabilidad de lluvia directa, predominando el ambiente caluroso de hasta 40 °C.

La dependencia también advirtió sobre la presencia de viento de componente este, con velocidades de entre 20 y 30 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora. Estas condiciones podrían provocar la caída de árboles, postes y otras estructuras. Las recomendaciones se emiten luego de las lluvias registradas recientemente en distintas zonas del estado, que ya han generado afectaciones y acumulación de agua en vialidades como el bulevar Fundadores, en Saltillo. SALTILLO TENDRÁ FIN DE SEMANA FRESCO Para la capital coahuilense se espera un ambiente considerablemente más fresco que el registrado en jornadas anteriores. Este domingo, el termómetro rondará entre los 22 y 23 grados centígrados como máxima, mientras que la mínima se ubicará aproximadamente entre los 17 y 18 grados. El cielo permanecerá mayormente cubierto y existe posibilidad de lluvias o chubascos ligeros durante distintos momentos del día. Para el lunes 7 de septiembre, las condiciones serán similares, con temperaturas máximas de entre 21 y 23 grados y mínimas de aproximadamente 15 a 17 grados. La nubosidad continuará y podrían presentarse lloviznas intermitentes. La humedad acumulada también mantendrá el pavimento mojado y resbaladizo, por lo que se recomienda especial precaución a los automovilistas, principalmente en sectores donde suelen registrarse encharcamientos. RECOMIENDAN NO ARRIESGARSE Ante la posibilidad de tormentas y corrientes de agua, Protección Civil pidió evitar cruzar ríos, arroyos, vados y otros puntos susceptibles de inundación, tanto a pie como en vehículo. Durante las descargas eléctricas, la recomendación es permanecer en un sitio seguro y mantenerse alejado de árboles, postes, cables y estructuras que pudieran caer debido a las rachas de viento.

También se exhortó a los conductores a disminuir la velocidad, encender las luces y aumentar la distancia entre vehículos ante la reducción de visibilidad y las condiciones resbaladizas del pavimento. La población deberá mantenerse atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, Protección Civil Estatal y autoridades municipales, mientras las corporaciones mantienen vigilancia sobre la evolución del sistema meteorológico. En caso de emergencia, se encuentra disponible el número 911.