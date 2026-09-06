Coahuila, bajo alerta por lluvias; Saltillo tendrá jornada fresca y con nubes dispersas

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Coahuila, bajo alerta por lluvias; Saltillo tendrá jornada fresca y con nubes dispersas
    Protección Civil pide evitar zonas inundables durante las precipitaciones. FRANCISCO MUÑIZ
Elena Vega
por Elena Vega

COMPARTIR

TEMAS


Clima

Localizaciones


Coahuila
Región Sureste

Organizaciones


Conago
SMN

Se pronostican fuertes lluvias, actividad eléctrica y rachas de viento en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Coahuila enfrentará este domingo una jornada marcada por la nubosidad, lluvias puntuales muy fuertes y actividad eléctrica, por lo que la Subsecretaría de Protección Civil del Estado llamó a la población a extremar precauciones.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos e inundaciones, además de elevar los niveles de ríos y arroyos y reducir considerablemente la visibilidad en algunos puntos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/chavo-del-8-se-vuelve-heroe-durante-inundaciones-en-saltillo-rescata-a-mujer-de-camioneta-varada-NC23302582

La Región Sureste registra la mayor acumulación de lluvia en Coahuila, acompañada de chubascos y tormentas eléctricas.

Región Sureste (Afectación Principal): Municipios como Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga y General Cepeda enfrentan la mayor probabilidad de precipitaciones (hasta un 90% con acumulados significativos de hasta 31 mm), acompañados de descargas eléctricas y rachas de viento.

Región Centro y Carbonífera (Afectación Moderada): Ciudades como Monclova y Sabinas presentan lluvias ligeras a moderadas e intermitentes, con cielo nublado y ambiente fresco.

Región Laguna (Afectación Menor): En zonas como Torreón, se registran precipitaciones débiles, lloviznas aisladas o chubascos de menor intensidad.

Región Norte: Mantiene baja probabilidad de lluvia directa, predominando el ambiente caluroso de hasta 40 °C.

$!Se pronostican fuertes lluvias, actividad eléctrica y rachas de viento en Coahuila.
Se pronostican fuertes lluvias, actividad eléctrica y rachas de viento en Coahuila. CONAGUA

La dependencia también advirtió sobre la presencia de viento de componente este, con velocidades de entre 20 y 30 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora. Estas condiciones podrían provocar la caída de árboles, postes y otras estructuras.

Las recomendaciones se emiten luego de las lluvias registradas recientemente en distintas zonas del estado, que ya han generado afectaciones y acumulación de agua en vialidades como el bulevar Fundadores, en Saltillo.

SALTILLO TENDRÁ FIN DE SEMANA FRESCO

Para la capital coahuilense se espera un ambiente considerablemente más fresco que el registrado en jornadas anteriores. Este domingo, el termómetro rondará entre los 22 y 23 grados centígrados como máxima, mientras que la mínima se ubicará aproximadamente entre los 17 y 18 grados.

El cielo permanecerá mayormente cubierto y existe posibilidad de lluvias o chubascos ligeros durante distintos momentos del día.

Para el lunes 7 de septiembre, las condiciones serán similares, con temperaturas máximas de entre 21 y 23 grados y mínimas de aproximadamente 15 a 17 grados. La nubosidad continuará y podrían presentarse lloviznas intermitentes.

La humedad acumulada también mantendrá el pavimento mojado y resbaladizo, por lo que se recomienda especial precaución a los automovilistas, principalmente en sectores donde suelen registrarse encharcamientos.

RECOMIENDAN NO ARRIESGARSE

Ante la posibilidad de tormentas y corrientes de agua, Protección Civil pidió evitar cruzar ríos, arroyos, vados y otros puntos susceptibles de inundación, tanto a pie como en vehículo.

Durante las descargas eléctricas, la recomendación es permanecer en un sitio seguro y mantenerse alejado de árboles, postes, cables y estructuras que pudieran caer debido a las rachas de viento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-de-un-cumpleanos-a-una-despedida-angela-y-daniela-salieron-a-celebrar-y-nunca-volvieron-a-casa-DD23312320

También se exhortó a los conductores a disminuir la velocidad, encender las luces y aumentar la distancia entre vehículos ante la reducción de visibilidad y las condiciones resbaladizas del pavimento.

La población deberá mantenerse atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, Protección Civil Estatal y autoridades municipales, mientras las corporaciones mantienen vigilancia sobre la evolución del sistema meteorológico.

En caso de emergencia, se encuentra disponible el número 911.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Clima

Localizaciones


Coahuila
Región Sureste

Organizaciones


Conago
SMN

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El proyecto requiere el aval del Cabildo de Saltillo y posteriormente del Congreso del Estado.

Prevén aumento del 30% en multas por tirar basura y conducir alcoholizado en Saltillo
Presidencia: Poder dividido

Presidencia: Poder dividido
La ‘segunda’ Batalla de La Angostura: el campo de 1847 que Saltillo está desapareciendo a costa del progreso

La ‘segunda’ Batalla de La Angostura: el campo de 1847 que Saltillo está desapareciendo a costa del progreso
El trabajo sexual se ejerce no solo en la Zona de Tolerancia, sino también en domicilios particulares.

Saltillo: Abundan ‘casas de citas’ fuera de Zona de Tolerancia
true

POLITICÓN: Morena prepara visita de Sheinbaum a Saltillo entre divisiones
El Tribunal Electoral de Coahuila determinó que Fernando Rodríguez González deberá ocupar la diputación en sustitución de Antonio Flores Guerra.

Oficial: Tony Flores se queda sin diputación en Coahuila; Tribunal ordena entregar curul a suplente
La comunidad acerera de Saltillo buscará superar este año la asistencia registrada en la edición anterior.

¡Atención, Steelers Nation! Cambia sede de la Foto Oficial en Saltillo
El presidente Sandu informó que cinco drones rusos violaron su espacio aéreo apenas unas horas antes de que el país celebrara su independencia, en lo que el presidente calificó como un intento de “intimidación”.

Los ataques rusos cerca de Moldavia desatan temores de que Putin pueda intensificar la guerra más allá de Ucrania