Albañil pierde la vida al caer de su bicicleta, en Saltillo

Un albañil perdió la vida en plena vía pública de la colonia Chamizal, luego de caer de la bicicleta en la que se trasladaba.

Fue identificado como Adalberto N., de 50 años de edad, quien residía en la colonia La Peñita. De acuerdo con declaraciones de su hermano, el hombre tenía problemas de adicción al alcohol y llevaba apenas unos minutos de haber concluido su jornada laboral. El hoy occiso llegó a su domicilio, ubicado en la calle Ignacio Arriaga, donde tomó la bicicleta para trasladarse a una tienda cercana a fin de comprar alimentos para cenar.

Este sería el último recorrido que realizó a bordo de su bicicleta, ya que al transitar por la calle Pedro Anaya, antes de llegar al cruce con Sostenes Rocha, sufrió el accidente y cayó al pavimento. El hombre quedó inconsciente al exterior del domicilio marcado con el número 834, por lo que vecinos que presenciaron el hecho dieron aviso al sistema de emergencias 911.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindarle atención prehospitalaria; sin embargo, nada pudieron hacer, ya que ya no contaba con signos vitales. Tras ser declarado sin vida, el cuerpo fue cubierto con una sábana quirúrgica, mientras oficiales de la Policía Municipal procedieron a acordonar el área.

Posteriormente se dio acceso a detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y a personal de Servicios Periciales, quienes realizaron la recolección de indicios y la toma de imágenes fotográficas del cuerpo. Finalmente, se llevó a cabo el levantamiento de la víctima para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la autopsia de ley.