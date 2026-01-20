Joven pierde la vida por una sobredosis, en Saltillo

Un joven de 22 años de edad perdió la vida al ingresar al área de urgencias de la Cruz Roja, presuntamente a causa de una intoxicación por drogas.

La Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios Dolosos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió al lugar para dar fe del fallecimiento de Brandon N. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley. La víctima tenía su domicilio en la colonia Lomas Verdes, al sur de Saltillo.

De acuerdo con la información proporcionada por la madre del joven, Paola Guadalupe, alrededor de las 12:00 horas el joven presentó un ataque de tos repentino, tras lo cual se desvaneció. De inmediato, junto con otros familiares, lo trasladaron a la institución humanitaria, donde fue ingresado al área de shock trauma. El médico Miguel Gaytán Rodríguez procedió a intubarlo y a aplicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar; sin embargo, al no obtener respuesta favorable, fue declarado sin vida.

La familia informó que el joven padecía retraso motriz y que se encontraba inscrito en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT). Asimismo, señalaron que desde los 14 años había dejado de tomar su medicación y que era consumidor de drogas como metanfetamina y cocaína. Se tiene registro de un ingreso previo a la misma Cruz Roja en octubre de 2025, también relacionado con el consumo de drogas.

El médico indicó que el fallecimiento podría ser secundario a una posible intoxicación, presuntamente por los efectos del “cristal”. Se mencionó además un antecedente de ingreso hospitalario, sin proporcionar mayores detalles.

La familia deberá esperar a que concluya la necropsia para determinar si el cuerpo será cremado o inhumado.