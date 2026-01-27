Muere trabajador de gasera tras caer de escalera en la Zona Centro de Saltillo

Un hombre perdió la vida la mañana de este martes tras caer de una altura aproximada de dos metros y medio, cuando se disponía a surtir gas en un domicilio ubicado sobre la calle Manuel Doblado, en la Zona Centro en Saltillo. Minutos antes de las 12:00 horas se realizó un reporte al sistema de emergencias 911, en el que se informaba sobre una persona que había caído junto con una escalera mientras se encontraba a punto de cargar un tanque estacionario. TE PUEDE INTERESAR: Encuentran sin vida a fisioterapeuta en Saltillo; investigan causas

La persona fallecida fue identificada por su compañero de trabajo como Víctor Ignacio ¨N¨, de 33 años de edad. Ambos habían arribado al lugar a bordo de un camión, perteneciente a la empresa Mucho Gas. De acuerdo con la información recabada, Víctor Ignacio ya había colocado la escalera cuando, de manera repentina, resbaló y cayó al suelo junto con esta. Trascendió que, al momento de la caída, no logró meter las manos, por lo que se golpeó de lleno en la cabeza.

Tras el impacto, el hombre comenzó a sangrar de la cabeza y no respondía, por lo que su compañero solicitó apoyo a los servicios de emergencia. Al sitio arribó en pocos minutos una unidad de la Cruz Roja, cuyos socorristas confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar, acordonaron el área y cerraron la vialidad en espera del arribo de personal de la Fiscalía General del Estado. Posteriormente, agentes de la Agencia de Investigación Criminal y peritos realizaron las diligencias correspondientes.