Muere trabajador de gasera tras caer de escalera en la Zona Centro de Saltillo

Saltillo
/ 27 enero 2026
    Muere trabajador de gasera tras caer de escalera en la Zona Centro de Saltillo
    Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área y cerraron la vialidad sobre la calle Manuel Doblado. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El hombre se disponía a surtir un tanque estacionario cuando resbaló y cayó de una altura de aproximadamente dos metros, golpeándose la cabeza

Un hombre perdió la vida la mañana de este martes tras caer de una altura aproximada de dos metros y medio, cuando se disponía a surtir gas en un domicilio ubicado sobre la calle Manuel Doblado, en la Zona Centro en Saltillo.

Minutos antes de las 12:00 horas se realizó un reporte al sistema de emergencias 911, en el que se informaba sobre una persona que había caído junto con una escalera mientras se encontraba a punto de cargar un tanque estacionario.

$!Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes tras el accidente.
Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes tras el accidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

La persona fallecida fue identificada por su compañero de trabajo como Víctor Ignacio ¨N¨, de 33 años de edad. Ambos habían arribado al lugar a bordo de un camión, perteneciente a la empresa Mucho Gas.

De acuerdo con la información recabada, Víctor Ignacio ya había colocado la escalera cuando, de manera repentina, resbaló y cayó al suelo junto con esta. Trascendió que, al momento de la caída, no logró meter las manos, por lo que se golpeó de lleno en la cabeza.

Tras el impacto, el hombre comenzó a sangrar de la cabeza y no respondía, por lo que su compañero solicitó apoyo a los servicios de emergencia. Al sitio arribó en pocos minutos una unidad de la Cruz Roja, cuyos socorristas confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar, acordonaron el área y cerraron la vialidad en espera del arribo de personal de la Fiscalía General del Estado. Posteriormente, agentes de la Agencia de Investigación Criminal y peritos realizaron las diligencias correspondientes.

$!El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Finalmente, el cuerpo fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas exactas de la muerte.

