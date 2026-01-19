Albañil se quita la vida en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 19 enero 2026
    Albañil se quita la vida en Saltillo
    Autoridades acudieron al domicilio tras el llamado de los familiares.
    Albañil se quita la vida en Saltillo

Hombre de 32 años de edad que se ganaba la vida como albañil tomó la decisión fatal de acabar con su vida mediante el ahorcamiento

Un hombre que se ganaba la vida como albañil fue encontrado muerto la tarde de este lunes al interior de su propio domicilio.

Los hechos se registraron alrededor de las 16:00 horas en una vivienda ubicada en la colonia San Isidro. La víctima fue identificada como Leonardo N., de 32 años de edad. De acuerdo con la información disponible, no dejó recado póstumo.

Según relataron sus hermanas, al ingresar a la recámara de Leonardo lo encontraron colgado con un cable, el cual estaba atado a la cabecera de la cama. De inmediato solicitaron apoyo a otros familiares con la esperanza de bajarlo y trasladarlo a una clínica. Sin embargo, el hombre ya no presentaba signos de movimiento, por lo que fue colocado sobre la cama mientras esperaban la llegada de paramédicos de la Cruz Roja. Al arribar al lugar, los socorristas confirmaron el fallecimiento.

TE PUEDE INTERESAR: Confirman muerte por disparo accidental en reunión familiar en el ejido Chapula

Posteriormente, se dio aviso a elementos de la Policía Municipal, quienes procedieron a asegurar la escena y desalojar el domicilio para permitir que personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizara las diligencias correspondientes. Familiares señalaron que Leonardo atravesaba por un cuadro de depresión, presuntamente derivado del fallecimiento de su madre, ocurrido hace más de un año por causas naturales, situación que no había logrado superar.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicaría la necropsia de ley para determinar con precisión las causas de la muerte.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En Saltillo son pocas las personas que optan por el trabajo comunitario como castigo por conducir en estado de ebriedad; la mayoría prefiere pagar la multa en efectivo.

Mil 200 personas buscaron medios alternos en Saltillo para evitar pagar multa por ebriedad
Operativo involucra a Secretaría de Economía, Secretaría del Trabajo, empresa y sindicatos, explicó el gobernador.

Hay 2 mil 700 plazas vacantes para reubicar a trabajadores de GM: Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila

Tras agendar la cita, los jóvenes deben acudir a la Junta Municipal de Reclutamiento

Facilitan trámite de Cartilla Militar con citas en línea en Saltillo
Manolo Jiménez Salinas: Llegará a Coahuila paquete de obras por miles de millones de pesos

Manolo Jiménez Salinas: Llegará a Coahuila paquete de obras por miles de millones de pesos
La doctrina Donroe

La doctrina Donroe
Tiempo de canallas

Tiempo de canallas
Pablito clavó un clavito

Pablito clavó un clavito
true

La libertad se ejerce con responsabilidad