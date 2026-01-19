Albañil se quita la vida en Saltillo

Un hombre que se ganaba la vida como albañil fue encontrado muerto la tarde de este lunes al interior de su propio domicilio.

Los hechos se registraron alrededor de las 16:00 horas en una vivienda ubicada en la colonia San Isidro. La víctima fue identificada como Leonardo N., de 32 años de edad. De acuerdo con la información disponible, no dejó recado póstumo.

Según relataron sus hermanas, al ingresar a la recámara de Leonardo lo encontraron colgado con un cable, el cual estaba atado a la cabecera de la cama. De inmediato solicitaron apoyo a otros familiares con la esperanza de bajarlo y trasladarlo a una clínica. Sin embargo, el hombre ya no presentaba signos de movimiento, por lo que fue colocado sobre la cama mientras esperaban la llegada de paramédicos de la Cruz Roja. Al arribar al lugar, los socorristas confirmaron el fallecimiento.

Posteriormente, se dio aviso a elementos de la Policía Municipal, quienes procedieron a asegurar la escena y desalojar el domicilio para permitir que personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizara las diligencias correspondientes. Familiares señalaron que Leonardo atravesaba por un cuadro de depresión, presuntamente derivado del fallecimiento de su madre, ocurrido hace más de un año por causas naturales, situación que no había logrado superar.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicaría la necropsia de ley para determinar con precisión las causas de la muerte.