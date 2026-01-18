Tiempo de canallas

El presidente de Estado Unidos, Donald Trump, ha afirmado en varias ocasiones que México está gobernador por los cárteles de la droga. Incuso ha dicho que la presidenta tiene miedo a actuar y que, por eso, algo habría que hacer para combatirlos.

TE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos le exige a México seguridad fronteriza ‘verificable’ contra cárteles

TE PUEDE INTERESAR: Declara EU ‘inaceptables’ los resultados contra cárteles en México

TE PUEDE INTERESAR: Recibe el Departamento de Justicia estadounidense un millón de nuevos documentos sobre Epstein