Tiempo de canallas

  porFER
    CARTONES / 18 enero 2026
      Tiempo de canallas
    El presidente de Estado Unidos, Donald Trump, ha afirmado en varias ocasiones que México está gobernador por los cárteles de la droga. Incuso ha dicho que la presidenta tiene miedo a actuar y que, por eso, algo habría que hacer para combatirlos.

