      La doctrina Donroe
    María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel por la Paz 2025, decidió compartir con el presidente Donald Trump la medalla que le fue otorgada. El hecho causó diversas críticas contra la opositora venezolana.

    El año pasado, previo a conocer los resultados del galardón internacional, Trump declaró que él debería ser merecedor de ese premio por haber detenido –según sus palabras– “ocho guerras”, pero el comité del Nobel no le otorgó ningún reconocimiento.

