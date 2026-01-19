Manolo Jiménez Salinas: Llegará a Coahuila paquete de obras por miles de millones de pesos

    Manolo Jiménez Salinas: Llegará a Coahuila paquete de obras por miles de millones de pesos
    El gobernador Manolo Jiménez indicó que con la obra pública que se va impulsar este año se detonará al estado pues estas obras mueven la economía en todas las regiones. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ /VANGUARDIA.

El gobernador informó que en marzo presentará los proyectos de infraestructura que se realizarán en los 38 municipios. Confirmó que el tramo del tren de pasajeros correspondiente a Coahuila, se construirá con mano de obra y proveeduría del propio estado.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, informó que en marzo dará a conocer un proyecto de mega obras con una inversión de miles de millones de pesos que se desarrollarán en los 38 municipios, con impacto directo en colonias, barrios y ejidos, y que serán un detonante para la generación de empleos en todo el estado.

Comentó que se trata de obras que se realizarán bajo esquemas de colaboración público-privada, con el objetivo de fortalecer la infraestructura y dinamizar la economía regional. “Vamos a presentar un gran proyecto de mega obras. Son obras donde se van a invertir miles de millones de pesos y se van a crear miles de empleos, y las estaremos presentando por ahí del mes de marzo”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca el Foro Económico Mundial; encuestados esperan más confrontaciones entre países

Avanzan obras del tren

Agregó que Coahuila avanza además en los trabajos del tren de pasajeros en el tramo que corresponde a la entidad, con un acuerdo clave para que el beneficio se quede en la región. “Ya amarramos para que la mayor cantidad de los empleos para esta obra sean de Coahuila y que la proveeduría también sea de Coahuila. Es algo que le pedí de manera muy importante a la Federación”, afirmó.

Señaló que este proyecto ferroviario, junto con el paquete de mega obras, permitirá detonar el empleo y el desarrollo económico, al sumar inversión, infraestructura y oportunidades laborales para las y los coahuilenses.

Jiménez Salinas añadió que el plan incluye estrategias específicas para regiones como la carbonífera, donde este año arrancará la creación de parques industriales con un paquete de incentivos especiales para atraer empresas y generar nuevas fuentes de trabajo. “Le andamos buscando con todo, porque ser un gobierno pro negocio es importante. Estamos trabajando permanentemente en todo lo que tiene que ver con los empleos y con el desarrollo de nuestro estado”, aseguró.

Indicó que estos proyectos se realizan en coordinación con el Gobierno federal y con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con quien, dijo, existe una comunicación constante para impulsar proyectos económicos estratégicos. “Traemos proyectos importantes en energía y desarrollo económico. Hemos estado en contacto con la presidenta y con su equipo para detonar inversiones que ayuden a que la economía de Coahuila siga hacia arriba”, comentó.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

