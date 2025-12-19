Encuentran muerto al sospechoso del tiroteo en la Universidad Brown y el asesinato de profesor del MIT

MASSACHUSETTS- Un hombre sospechoso de matar a dos personas y de herir a varias más en la Universidad Brown fue encontrado muerto en un almacén de Nueva Hampshire, informaron las autoridades, que también revelaron que era sospechoso de matar a un profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT por sus iniciales en inglés).

Claudio Neves Valente, de 48 años, exestudiante de Brown y ciudadano portugués, fue encontrado muerto el jueves por la noche por una herida de bala autoinfligida, indicó el coronel Oscar Perez, jefe de policía de Providence.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a persona ‘de interés’ vinculada a tiroteo que mató a 2 alumnos en universidad de EU

Los investigadores creen que es responsable de asesinar a tiros a dos estudiantes y herir a otras nueve personas en un aula de la Universidad Brown el sábado pasado, y luego matar a Nuno F.G. Loureiro, profesor portugués del MIT, dos días después en su casa en un suburbio de Boston, a casi 80 kilómetros (50 millas) de Providence. Perez dijo que, hasta donde saben los investigadores, Neves Valente actuó solo.

La presidenta de la Universidad Brown, Christina Paxson, dijo que Neves Valente estuvo inscrito en la universidad como estudiante de posgrado en Física de otoño de 2000 a la primavera de 2001.

“No tiene ninguna afiliación actual con la universidad”, subrayó.

Neves Valente y Loureiro asistieron previamente al mismo programa académico en una universidad en Portugal entre 1995 y 2000, reveló la fiscal federal de Massachusetts Leah B. Foley. Loureiro se graduó del programa de Física en el Instituto Superior Técnico, la principal escuela de ingeniería de Portugal, en 2000, según su página de la facultad del MIT. Ese mismo año, Neves Valente fue despedido de un puesto en la universidad de Lisboa, de acuerdo con un archivo de un aviso de despido del entonces rector de la escuela en febrero de 2000.

Neves Valente había estudiado en la Universidad Brown con una visa de estudiante. Finalmente obtuvo el estatus de residente permanente legal en septiembre de 2017, afirmó Foley. Por ahora las autoridades desconocen dónde estuvo en el periodo entre el que se ausentó de la escuela bajo licencia en 2001 y obtuvo la visa en 2017. Su última residencia conocida fue en Miami.

Luego que las autoridades revelaron la identidad del sospechoso, el presidente Donald Trump suspendió el programa de lotería de tarjetas de residencia permanente —conocidas como “green cards”— que permitió a Neves Valente permanecer en Estados Unidos.

Todavía hay “muchas incógnitas” con respecto al motivo, dijo el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha. “No sabemos por qué ahora, por qué Brown, por qué estos estudiantes y por qué esa aula”.

Cómo se desarrolló la investigación

El FBI dijo anteriormente que no sabía de ningún vínculo entre los tiroteos de Rhode Island y Massachusetts.

La policía acreditó a una persona que tuvo varios encuentros con Neves Valente por proporcionar la pista crucial que ayudó a las autoridades a dar con el agresor.