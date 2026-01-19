Confirman muerte por disparo accidental en reunión familiar en el ejido Chapula

Saltillo
/ 19 enero 2026
    Confirman muerte por disparo accidental en reunión familiar en el ejido Chapula
    La Fiscalía General del Estado confirmó que el hombre herido por arma de fuego en el ejido Chapula, llegó sin vida a la estación de bomberos de Derramadero. FOTO: ESPECIAL

Édgar Leija Tobías, de 33 años, falleció luego de que un arma se accionara accidentalmente durante un convivio familiar

Una tragedia enlutó una familia del ejido Chapula, al sur de Saltillo, la tarde de este domingo, luego de que Édgar Leija Tobías, de 33 años, perdiera la vida tras recibir un disparo accidental en el abdomen durante una celebración en dicha comunidad.

El incidente ocurrió mientras los asistentes convivían; según testimonios de sus familiares, el ahora occiso se encontraba bajo los efectos del alcohol e insistía de manera desesperante en que le permitieran realizar disparos al aire.

TE PUEDE INTERESAR: Fin de semana vial deja un muerto y varios lesionados por alcohol y exceso de velocidad en Saltillo

Para evitar una discusión, sus familiares accedieron a entregarle la pistola tras retirar el cartucho. Sin embargo, desconocían que una bala permanecía alojada en la cámara, provocando que el arma se disparara accidentalmente.

Ante la gravedad del impacto y la abundante pérdida de sangre, los presentes trasladaron a Leija Tobías en un vehículo particular hacia la estación de bomberos de Derramadero para intentar salvarle la vida.

Julio César Loera Ruiz, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Sureste, confirmó la recepción del reporte: “Se recibió una persona del sexo masculino de 33 años de edad en la estación de bomberos de Derramadero”, detalló.

El funcionario explicó las condiciones críticas en las que arribó la víctima al puesto de auxilio. “Llegó sin signos vitales tras presentar una herida producida por proyectil de arma de fuego en el área del abdomen”, señaló Loera Ruiz.

A pesar de la movilización de los cuerpos de emergencia, las heridas resultaron fatales. “Se realizaron las maniobras correspondientes, sin embargo, la persona ya no contaba con vida”, puntualizó el delegado de la Fiscalía.

Tras confirmarse el deceso, el personal ministerial procedió a realizar las diligencias de ley en el sitio. “Se notificó a las autoridades correspondientes de la Fiscalía General del Estado”, añadió Julio César Loera Ruiz sobre el protocolo seguido.

Al lugar acudieron peritos para procesar la escena e iniciar las investigaciones pertinentes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y determinar las causas exactas de la muerte.

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

