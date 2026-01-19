Facilitan trámite de Cartilla Militar con citas en línea en Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo exhortó a los jóvenes de la clase 2008, así como a los remisos, a realizar en tiempo y forma el trámite de su Cartilla Militar, documento obligatorio para diversos trámites oficiales y oportunidades laborales.

El director de la Junta Municipal de Reclutamiento, Claudio Francisco Ollervides Esqueda, informó que ya se cuenta con un nuevo sistema de citas por internet, con el fin de facilitar el proceso y evitar filas innecesarias.

Los interesados deberán ingresar a la página oficial del Municipio de Saltillo, en www.saltillo.gob.mx, donde podrán solicitar su cita eligiendo día y hora disponibles, únicamente ingresando con su CURP.

Una vez realizada la cita, deberán acudir personalmente con su documentación a las oficinas de la Junta Municipal de Reclutamiento, ubicadas en Presidente Cárdenas 1214, entre Pablo L. Sidar y Carlos Santana, en la Zona Centro de la ciudad.

Para realizar el trámite, los jóvenes de la clase 2008 y los remisos deberán presentar: acta de nacimiento actualizada; última boleta de calificaciones o constancia de estudios firmada y sellada por el director del plantel; CURP; y comprobante de domicilio de Saltillo no mayor a tres meses (agua, luz, teléfono o gas natural). En caso de vivir en un ejido, deberán presentar carta expedida por el comisariado ejidal.

Además, se solicitan cuatro fotografías tamaño credencial a color, en papel mate adhesivo, con medidas de 35x45 milímetros y 21 milímetros del nacimiento del cabello a la barbilla. Las imágenes deberán ser de estudio fotográfico, con camisa blanca, sin retoque, sin barba, con patillas recortadas, sin lentes, sin piercing ni colguijes, y con frente y orejas descubiertas.

En el caso de los remisos que hayan nacido en otro municipio o estado, deberán presentar también la Constancia de No Registro en el Servicio Militar Nacional, expedida por la Junta Municipal de Reclutamiento del lugar de nacimiento.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a los jóvenes a no dejar pasar el tiempo y aprovechar el nuevo sistema digital, que busca agilizar el proceso y brindar mayor comodidad a quienes deben cumplir con este trámite.