Alcalde de Saltillo acuerda creación de monumento contra el maltrato animal inspirado en ‘Rocky’

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    Alcalde de Saltillo acuerda creación de monumento contra el maltrato animal inspirado en ‘Rocky’
    Entre los acuerdos destaca la creación de un monumento y la propuesta de incluir recursos para centros de rescate animal en el presupuesto de 2027. FRANCISCO MUÑIZ

El Ayuntamiento de Saltillo impulsará un monumento en honor a “Rocky” y buscará destinar recursos para fortalecer el bienestar animal y respaldar la exigencia de justicia

El alcalde Javier Díaz sostuvo una reunión esta mañana con una comisión de once ciudadanos, integrada por activistas, abogados, representantes de asociaciones y rescatistas independientes, para abordar el caso de “Rocky”, el perro de 14 años que falleció tras ser arrastrado por una camioneta el pasado sábado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-alza-la-voz-por-el-perrito-rocky-ciudadanos-y-activistas-exigen-justicia-tras-su-muerte-NG22356478
$!El alcalde Javier Díaz acordó impulsar un monumento en honor a Rocky y reiteró que nadie estará por encima de la ley en este caso.
El alcalde Javier Díaz acordó impulsar un monumento en honor a Rocky y reiteró que nadie estará por encima de la ley en este caso. CORTESÍA

Como resultado de este encuentro, que tuvo lugar a las 10:15 horas en un edificio de la Presidencia Municipal, el alcalde aceptó la creación de un monumento en honor a “Rocky”. Esta obra no solo busca rendir tributo a su memoria, sino servir como un recordatorio permanente para generar empatía y fomentar el respeto hacia todos los seres sintientes de la sociedad.

En ese sentido, Javier Díaz manifestó que se cuenta con todo el apoyo del gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, quien ha manifestado su absoluta disposición de apoyar a la sociedad civil organizada y a las y los activistas independientes, para proteger a los seres sintientes.

“Tienen todo nuestro apoyo; estamos con ustedes, nos indigna profundamente esta situación, pero el actuar de una persona no debe generalizar que todos somos así en Saltillo” remarcó.

$!El médico veterinario Humberto Baca explicó que Rocky luchó por sobrevivir durante cuatro días, pero las graves lesiones neurológicas y su avanzada edad impidieron su recuperación.
El médico veterinario Humberto Baca explicó que Rocky luchó por sobrevivir durante cuatro días, pero las graves lesiones neurológicas y su avanzada edad impidieron su recuperación. CORTESÍA

El doctor Humberto Baca, de la veterinaria Pets Care, quien también estuvo presente en la reunión, explicó que “Rocky” luchó por su vida durante cuatro días. Sin embargo, debido a su avanzada edad y a un proceso inflamatorio generalizado derivado de las graves lesiones, el canino falleció el miércoles a las 9:05 de la mañana.

Ante esta tragedia, la comisión ciudadana destacó tres peticiones fundamentales al Gobierno Municipal. La primera es un homenaje físico, con la construcción del monumento para “Rocky”.

Asimismo, solicitaron respaldo institucional para la sociedad afectada y que el Ayuntamiento se sume formalmente a la exigencia de justicia.

$!Activistas, rescatistas y representantes de asociaciones solicitaron al Ayuntamiento justicia para Rocky, respaldo institucional y un monumento en su memoria.
Activistas, rescatistas y representantes de asociaciones solicitaron al Ayuntamiento justicia para Rocky, respaldo institucional y un monumento en su memoria. CORTESÍA

También pidieron acompañamiento en el proceso judicial para garantizar que la persona responsable cumpla una condena efectiva.

El alcalde Javier Díaz enfatizó que nadie estará por encima de la ley y confirmó que ya ha mantenido comunicación con el gobernador sobre el caso.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/caso-rocky-liliana-busca-inimputabilidad-por-afectacion-mental-fiscalia-de-coahuila-rechaza-opcion-OG22351348

Entre los acuerdos alcanzados, destaca que se trabajará para integrar una partida específica en el presupuesto de 2027 destinada tanto a la edificación del monumento como a aportaciones para centros de rescate animal.

Asimismo, se espera que, como parte de la reparación del daño, la persona que resulte responsable de las agresiones contra el lomito aporte una parte de los gastos generados.

Aunque la fecha de inicio de la obra está pendiente, el compromiso institucional ya ha quedado de manifiesto.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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