Alcalde de Saltillo destaca éxito del Festival Ánimas del Desierto 2025

El Festival Ánimas del Desierto 2025 ha sido todo un éxito durante sus primeros seis días, llevando tradición, cultura, arte y diversión a miles de familias saltillenses, informó el alcalde Javier Díaz González.

Desde su inicio el 28 de octubre, ciudadanos y visitantes han disfrutado de diversas actividades organizadas con el objetivo de preservar las tradiciones del Día de Muertos.

“Hasta el momento miles de personas han disfrutado y admirado los eventos que se han realizado. Este Festival es una oportunidad para generar comunidad y fortalecer el tejido social en un ambiente tranquilo y en paz”, expresó el alcalde.

Entre los primeros eventos destacados se encuentra “Xempa, tradiciones de vida y muerte”, un gran espectáculo del Circo Dragón de Jalisco presentado en la Plaza de las Ciudades Hermanas. Asimismo, se inauguró el Festival Paso de la Mariposa Monarca, con intervenciones en el Callejón Santos Rojo, Paseo Capital, Plaza de Armas y la Plaza de la Nueva Tlaxcala.

Miles de familias han admirado también los altares monumentales, como el “Homenaje a nuestros fieles difuntos” en las escalinatas de Santa Anita y el “Magno Altar de Muertos 2025” en el Parque Las Maravillas.