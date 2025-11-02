Alcalde de Saltillo destaca éxito del Festival Ánimas del Desierto 2025
El festival concluirá el 6 de noviembre, y la ciudadanía puede consultar la cartelera completa en redes sociales del Instituto Municipal de Cultura
El Festival Ánimas del Desierto 2025 ha sido todo un éxito durante sus primeros seis días, llevando tradición, cultura, arte y diversión a miles de familias saltillenses, informó el alcalde Javier Díaz González.
Desde su inicio el 28 de octubre, ciudadanos y visitantes han disfrutado de diversas actividades organizadas con el objetivo de preservar las tradiciones del Día de Muertos.
“Hasta el momento miles de personas han disfrutado y admirado los eventos que se han realizado. Este Festival es una oportunidad para generar comunidad y fortalecer el tejido social en un ambiente tranquilo y en paz”, expresó el alcalde.
Entre los primeros eventos destacados se encuentra “Xempa, tradiciones de vida y muerte”, un gran espectáculo del Circo Dragón de Jalisco presentado en la Plaza de las Ciudades Hermanas. Asimismo, se inauguró el Festival Paso de la Mariposa Monarca, con intervenciones en el Callejón Santos Rojo, Paseo Capital, Plaza de Armas y la Plaza de la Nueva Tlaxcala.
Miles de familias han admirado también los altares monumentales, como el “Homenaje a nuestros fieles difuntos” en las escalinatas de Santa Anita y el “Magno Altar de Muertos 2025” en el Parque Las Maravillas.
El festival incluye el “Ciclo de cine de terror clásico e intervención de espacios”, con proyecciones en el Panteón Santiago, Parque Hundido y el Bosque de la Universidad Carolina. Además, el Pabellón de Cocineras Tradicionales “Jesús Salas Cortés” ha ofrecido platillos típicos para el disfrute de los asistentes.
Entre los espectáculos musicales y culturales, se presentaron: “Clásicos de Terror” con la Orquesta Metropolitana de Saltillo, “Requiem Mozart-Sussmay”, con coro y solistas de la Compañía de Ópera de Saltillo; “El camino del viejo, tradición que camina, memoria que danza”, un recorrido en homenaje al viejo de la danza; el Centro de Estudios Musicales Jonás Yeverino Cárdenas presentó el altar de muertos “Homenaje a quienes no dieron música” y el concierto “La última serenata”; y la Compañía Folklórica Ixtle-Coahuila presentó “La luz de los olvidados”.
Además, se llevan a cabo exposiciones como “Calaveras Saraperas” y “Sonríe con la Catrina”, junto con el concurso de altares de muertos. Como parte de “Museos con historia y misterio”, se realizan recorridos nocturnos por Casa Purcell, Centro Cultural Teatro García Carrillo y Museo Rubén Herrera.
Los asistentes también disfrutan de talleres, poesía, música, conferencias y cuentacuentos, consolidando al festival como un espacio de cultura y tradición para todas las edades.
El Festival Ánimas del Desierto 2025 concluirá el 6 de noviembre, por lo que las autoridades invitan a la ciudadanía a seguir disfrutando de la cartelera, disponible en las redes sociales del Instituto Municipal de Cultura.