Alcalde de Saltillo supervisan obras de repavimentación en colonia Lomas de Lourdes

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    Alcalde de Saltillo supervisan obras de repavimentación en colonia Lomas de Lourdes
    El edil pidió a automovilistas tomar precauciones por la presencia de cuadrillas municipales CORTESÍA

La obra registra un avance del 75 por ciento

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, supervisó los trabajos de repavimentación que se realizan en la colonia Lomas de Lourdes y exhortó a las y los automovilistas que circulan por el sector a tomar precauciones ante la presencia de cuadrillas municipales laborando en la zona.

Durante el recorrido, el edil agradeció la comprensión de vecinas y vecinos, al señalar que será cuestión de días para que las obras queden concluidas.

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“Estamos verificando los trabajos que se hacen aquí en Lomas de Lourdes, para que se realicen con la calidad adecuada y beneficien a quienes viven en este sector de la ciudad”, expresó Díaz González.

La Dirección de Infraestructura y Obra Pública informó que el proyecto registra actualmente un avance del 75 por ciento, por lo que se mantiene el ritmo de trabajo con el objetivo de concluir la obra dentro de los tiempos establecidos.

La rehabilitación del pavimento se desarrolla sobre la calle Paseo de los Pumas, en el tramo comprendido entre Paseo del Cortijo y el retorno de Los Osos, lo que representa una longitud de un kilómetro con 250 metros.

$!La rehabilitación se realiza sobre la calle Paseo de los Pumas.
La rehabilitación se realiza sobre la calle Paseo de los Pumas. CORTESÍA

De acuerdo con la dependencia, los trabajos contemplan rehabilitación profunda en puntos específicos donde existe mayor deterioro, barrido del área y aplicación de nueva carpeta asfáltica en el tramo mencionado, cubriendo una superficie de 9 mil 300 metros cuadrados.

Las autoridades municipales señalaron que estas acciones forman parte de los programas de mejoramiento de vialidades impulsados por el Ayuntamiento de Saltillo para fortalecer la movilidad y seguridad vial en distintos sectores de la ciudad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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