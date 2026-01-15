Arrancan en Saltillo 25 Academias Deportivas y Culturales
Cerca de mil personas de todas las edades participan en estas academias
El alcalde Javier Díaz González dio el banderazo oficial de inicio a las 25 Academias Deportivas y Culturales que operan en las diferentes unidades deportivas del municipio, en las que participan cerca de mil personas de todas las edades.
Durante el arranque del programa, el Presidente Municipal entregó material deportivo y didáctico con una inversión cercana a los 300 mil pesos, como parte de su compromiso por impulsar el deporte y la cultura como herramientas de transformación social.
“Nuestro objetivo es que Saltillo siga siendo una ciudad donde el deporte y la cultura sean herramientas de transformación social, y que la ciudadanía utilice las nueve unidades deportivas y los tres centros acuáticos municipales, donde se impulsa la disciplina y los valores”, expresó Javier Díaz.
El alcalde recordó que durante 2025 se invirtieron 35.8 millones de pesos en fortalecer la infraestructura deportiva del municipio y que, mediante el programa “Activa tu Parque”, se rehabilitaron 10 espacios públicos que hoy benefician de manera directa a 109 mil deportistas.
Para este 2026, anunció que se ampliará el apoyo para que las y los atletas saltillenses puedan contar con respaldo del Gobierno Municipal en competencias fuera del municipio y del estado.
Asimismo, destacó que, gracias a un acuerdo de colaboración con el Club Felinos de Saltillo, se realizó una inversión de 1.5 millones de pesos para instalar duela plastificada en el gimnasio de la unidad deportiva Carlos R. González.
“En este 2026 vamos con todo. Planeamos proyectos como el Campo de Tiro con Arco en el Biblioparque Norte, que servirá como semillero de deportistas saltillenses en una disciplina que ha dado medallas olímpicas y campeones mundiales como Ángela Ruíz y Matías Grande; también, con la firma del convenio con FWC26 Monterrey, Saltillo participará en eventos como el Juego de Leyendas y estamos organizando el Fan Fest con actividades deportivas y culturales”, señaló.
Por su parte, Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Saltillo, explicó que las 25 academias tienen presencia en todas las unidades deportivas del municipio.
Detalló que en las Academias Deportivas se imparten disciplinas como atletismo infantil, juvenil y mayores; básquetbol, box, BMX, béisbol, fútbol, skate, tochito, pádel y tenis. En las academias culturales se ofrecen talleres de matemáticas, guitarra, acordeón, plastilina, stop motion, pintura creativa, danza folclórica, baile moderno, belleza, psicología y actividades de biblioteca.
En representación de los participantes, Erik Cortés Araiza, integrante de la Academia de Básquetbol, agradeció al alcalde por el material entregado y destacó el impacto positivo del programa.
“Gracias, alcalde Javier Díaz, por darnos la oportunidad de participar en algún deporte o actividad cultural cerca de nuestras casas, porque además de ser bueno para nuestra salud física y mental, nos ayuda a convivir con más gente y hacer amigos. A mí me da mucho gusto que en Saltillo tengamos un alcalde que lleva el deporte en la sangre, porque sabe lo importante que es en la vida, y para muchos de nosotros es un ejemplo”, expresó.
En el evento estuvieron presentes Álvaro Moreira Valdés, diputado local; José Roberto Gabriel Martínez Salinas, síndico presidente de la Comisión de Espectáculos, Recreación y Deportes; Antonio Cepeda Licón, director del Instituto Estatal del Deporte en Coahuila; y William Gaytán Garanzuay, presidente del Club Felinos de Saltillo.