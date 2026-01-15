Arrancan en Saltillo 25 Academias Deportivas y Culturales

El alcalde Javier Díaz González dio el banderazo oficial de inicio a las 25 Academias Deportivas y Culturales que operan en las diferentes unidades deportivas del municipio, en las que participan cerca de mil personas de todas las edades.

Durante el arranque del programa, el Presidente Municipal entregó material deportivo y didáctico con una inversión cercana a los 300 mil pesos, como parte de su compromiso por impulsar el deporte y la cultura como herramientas de transformación social.

“Nuestro objetivo es que Saltillo siga siendo una ciudad donde el deporte y la cultura sean herramientas de transformación social, y que la ciudadanía utilice las nueve unidades deportivas y los tres centros acuáticos municipales, donde se impulsa la disciplina y los valores”, expresó Javier Díaz.

El alcalde recordó que durante 2025 se invirtieron 35.8 millones de pesos en fortalecer la infraestructura deportiva del municipio y que, mediante el programa “Activa tu Parque”, se rehabilitaron 10 espacios públicos que hoy benefician de manera directa a 109 mil deportistas.

Para este 2026, anunció que se ampliará el apoyo para que las y los atletas saltillenses puedan contar con respaldo del Gobierno Municipal en competencias fuera del municipio y del estado.

Asimismo, destacó que, gracias a un acuerdo de colaboración con el Club Felinos de Saltillo, se realizó una inversión de 1.5 millones de pesos para instalar duela plastificada en el gimnasio de la unidad deportiva Carlos R. González.

“En este 2026 vamos con todo. Planeamos proyectos como el Campo de Tiro con Arco en el Biblioparque Norte, que servirá como semillero de deportistas saltillenses en una disciplina que ha dado medallas olímpicas y campeones mundiales como Ángela Ruíz y Matías Grande; también, con la firma del convenio con FWC26 Monterrey, Saltillo participará en eventos como el Juego de Leyendas y estamos organizando el Fan Fest con actividades deportivas y culturales”, señaló.