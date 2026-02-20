Alegan conductores tener luz verde tras choque al norte de Saltillo

Un accidente vial se registró en el cruce de las calles Tezcatlipoca y José Musa de León, donde participaron un automóvil y una camioneta, cuyos conductores no aceptaron la responsabilidad del percance en Saltillo.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, un automóvil Chevrolet Cruze, conducido por Liliana ¨N¨, de 32 años, circulaba por la calle Tezcatlipoca e intentaba incorporarse a José Musa de León con dirección hacia Nazario Ortiz Garza.

