Alegan conductores tener luz verde tras choque al norte de Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Las conductoras involucradas rechazaron asumir la responsabilidad del accidente, por lo que intervinieron las aseguradoras para deslindar daños
Un accidente vial se registró en el cruce de las calles Tezcatlipoca y José Musa de León, donde participaron un automóvil y una camioneta, cuyos conductores no aceptaron la responsabilidad del percance en Saltillo.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, un automóvil Chevrolet Cruze, conducido por Liliana ¨N¨, de 32 años, circulaba por la calle Tezcatlipoca e intentaba incorporarse a José Musa de León con dirección hacia Nazario Ortiz Garza.
TE PUEDE INTERESAR: Choca mujer por alcance y destroza su auto en la Saltillo 2000
En ese momento fue impactado por una camioneta GMC Terrain, que transitaba sobre José Musa de León con dirección a Moctezuma.
La conductora de la camioneta, Johana ¨N, de 23 años, quien se encontraba en estado de gestación, fue valorada en el sitio y posteriormente trasladada para recibir atención médica por personal de la Secretaría de Salud, a fin de realizarle una revisión.
Al lugar acudieron representantes de las aseguradoras de ambas unidades para evaluar los daños materiales y tratar de alcanzar un acuerdo entre las partes involucradas.